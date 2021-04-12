女王度喪夫後首周末　親王遺願「把我放後車廂」靈車是他本人設計

▲菲利普親王（Prine Philip）於4月9日辭世，享耆壽99歲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國菲利普親王（Prince Philip）9日辭世，而高齡94歲的女王伊莉莎白二世於11日以參加禮拜、散步遛狗，度過了結縭73年以來，第一個沒有菲利普親王陪伴的周末。外媒報導，菲利普親王生前與女王談論後事時曾說，「把我放進Land Rover的後車廂就行了」，而這項遺願也將於17日的葬禮實現。

據《太陽報》報導，白金漢宮消息人士指出，英國女王11日上午未與安德魯王子、愛德華王子伉儷前往諸聖堂（All Saints Chapel）祈禱，而是在溫莎城堡中參加私人彌撒，下午1時用過午飯後，便乘坐Jaguar私人車輛前往浮若閣摩爾宮（Frogmore House），並帶著名為Muick與Fergus的2隻柯基犬在莊園中散步，下午3時返程。

▲英國女王伊莉莎白二世與菲利普親王共結連理73年，菲利普親王成為「在位最久的女王丈夫」。（圖／達志影像）

知情人士補充，女王結縭73年以來，首次度過了沒有菲利普親王的周日，「女王表現出保持冷靜與照常生活的典範，她的周日生活一如既往。」《星期日郵報》報導，菲利普親王生前就曾與女王聊到自己的喪禮，「就把我放進（stick me in）Land Rover的後車廂，一路送我到溫莎城堡就好。」王室大抵遵照遺願舉辦葬禮，因此屆時將採用一台特別改裝過的Land Rover（荒原路華）來承載靈柩。

白金漢宮宣布，菲利普親王的葬禮17日將於聖喬治教堂舉行，陸軍衛兵的隨行人員將靈柩送進靈車後，以步行的速度從溫沙城堡大門駛向教堂西側台階，遺體兩側安排護柩者，查爾斯王儲與其他王室成員則會緊跟在靈車後方，這段8分鐘的路途，將成為菲利普親王的最後旅程。

▲菲利普親王葬禮中選用的靈車，為本人生前親自參與的荒原路華越野車。（圖／路透）

據白金漢宮發言人與高級官員說法，菲利普親王對設計很感興趣，所以多年前參與了Land Rover的車輛設計，葬禮靈車很大程度地保留了親王最初的設計構想，採用傳統的深青銅綠色，並安裝了鍍鋅底盤架與手工製作的車體後斗。此外，還多準備了2輛相同的車輛，以備不時之需。

事實上，菲利普親王生前就熱愛自行駕車，到近年仍不時會駕駛Range Rover出遊，在2019年還曾經因此出過一場小車禍，當時高齡97歲的菲利普親王座車被另一輛車撞擊後翻覆，一位路過的司機從天窗裡將他救出，而菲利普親王竟然奇蹟般毫髮無傷，但是3周後白金漢宮宣布菲利普親王將不再於公共道路上駕駛，他也主動交納了駕照。

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