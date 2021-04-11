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「為羅斯福號打前站」　美海軍「罕見」出動P-8A反潛巡邏機

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國軍方最新曝光「羅斯福」號航母戰鬥群在南海的動態，日前，美軍航母戰鬥群在南海與馬來西亞空軍開展聯合演習。長期觀察美軍在太平洋行動的北京智庫「南海戰略態勢感知」9日在微博發文指出，美海軍又有新動作，深夜「罕見」出動兩架P-8A反潛巡邏機赴巴士海峽附近海域進行「掃海」作業，可能是為美海軍「羅斯福號航母打擊群出南海」打前站。

▲▼南海、羅斯福號、美國海軍動態 。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知 微博）

▲美國海軍兩架P-8A反潛巡邏機赴巴士海峽飛行路徑。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知 微博）

據「南海戰略態勢感知」在微博發布消息指出，4月9日零時至7時，美海軍深夜罕見出動兩架P-8A反潛巡邏機赴巴士海峽附近海域進行「掃海」作業。 ADS-B的信號並不完整，真實的軌跡要更為複雜。

該文稱，以往進行這類操作，通常是美軍重大行動的先兆。 根據當前的南海態勢推測，它們或者是在為美海軍「羅斯福號航母打擊群出南海」打前站，或者是在「歡迎」中國遼寧號航母編隊的到來。

▲▼南海、羅斯福號、美國海軍動態 。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知 微博）

▲美國海軍進入南海最新動態 。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知 微博）

據了解，美國太平洋艦隊7日在官網上發佈消息，美國海軍「羅斯福」號航母戰鬥群於4月6日至7日與馬來西亞皇家空軍在南海舉行演習，這是美國和馬來西亞在2021年的首次雙邊演習。就在演習同時，美國又向該海域派出兩棲攻擊艦。

大陸官媒《環球時報》引述北京智庫的「南海戰略態勢感知」在微博發出消息，4月7日夜至8日凌晨，美國海軍馬金島號兩棲戒備大隊從印度洋經馬六甲海峽進入南海。「大隊主要包括馬金島號兩棲攻擊艦和聖迭戈號兩棲船塢運輸艦。」

該報導稱，美國印太司令部8日在推特上說，「馬金島」號上的水兵正在進行「實彈訓練演習」，並在這條推文後附上了「自由開放的印度洋-太平洋」標籤。

報導指出，分析人士表示，美國海軍現身中國周邊海域是拜登政府發出的信號，表明美國致力於在該地區保持軍事存在以抗衡中國。

有軍事評論員指出，「馬金島」號意圖炫耀美國海軍的實力。 美方想對中方說，美國海軍擁有世界上最強大的登島能力來應對中國。

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