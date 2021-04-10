解放軍動用軍艦對付平民！　菲律賓媒體船遭「飛彈快艇」驅逐

▲菲律賓媒體前往仁愛礁時，遭到解放軍飛彈快艇驅逐。（圖／廣東省海事局網站）



記者林彥臣／綜合報導

菲律賓媒體日前搭船出海，想要實際了解中國大量漁船與民兵船，進入菲律賓專屬經濟海域（exclusive economic zone，EEZ）內影響漁民作業的情況，卻遭遇解放軍的飛彈快艇驅逐，這也是中國首次在南海，使用軍艦對付平民。

據菲媒《ABS-CBN》報導，《ABS-CBN》新聞小組8日搭乘民用船隻，前往巴拉望附近的西菲律賓海，穿越個種島礁、淺灘，實際查看漁民賴以為生的漁場，受中國船隻影響的情況。

當媒體實際探訪過兩個淺灘周邊海域的現況後，想要前往有菲律賓陸戰隊駐紮的仁愛礁（菲稱Ayungin 、 Second Thomas Shoal），還在EEZ的範圍之內，就遭遇中國海警船。

民用船的船員民用船的船員接獲中國海警船用英文警告，要求他們證明自己的身分，但是船員語言不通無法回答，船長最後決定180度調頭，開回巴拉望，但海警船一路緊跟，近到連船首的5101舷號都看得見。

▲解放軍022飛彈快艇。（圖／翻攝自大陸軍網）



1個小時後，海警船不再尾隨，正當船員以為狀況解除的時候，海平線上又出現2艘體積較小，但速度明顯較快的船隻，正在跟隨這艘民用船，幾分鐘後就可以用肉眼辨識，是2艘解放軍22型飛彈快艇。根據公開資料顯視，22型飛彈快艇至少可搭載2枚短程飛彈，還有重型機槍作為輔助武器。

媒體所搭乘的民用船，正朝著返回直線航線上，距離巴拉望僅90海浬（約166.6公里），解放軍飛彈快艇就朝著他們追了20~30分鐘左右，才調頭開往美濟礁（ Mischief Reef ）的方向。

菲律賓媒體強調，無論是仁愛礁或美濟礁，都未在菲律賓的EEZ的範圍之內，按照國際法規定，菲律賓可以在EEZ範圍內自由航行。