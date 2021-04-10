　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍動用軍艦對付平民！　菲律賓媒體船遭「飛彈快艇」驅逐

仁愛礁(圖／廣東省海事局網站)

▲菲律賓媒體前往仁愛礁時，遭到解放軍飛彈快艇驅逐。（圖／廣東省海事局網站）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓媒體日前搭船出海，想要實際了解中國大量漁船與民兵船，進入菲律賓專屬經濟海域（exclusive economic zone，EEZ）內影響漁民作業的情況，卻遭遇解放軍的飛彈快艇驅逐，這也是中國首次在南海，使用軍艦對付平民。

據菲媒《ABS-CBN》報導，《ABS-CBN》新聞小組8日搭乘民用船隻，前往巴拉望附近的西菲律賓海，穿越個種島礁、淺灘，實際查看漁民賴以為生的漁場，受中國船隻影響的情況。

當媒體實際探訪過兩個淺灘周邊海域的現況後，想要前往有菲律賓陸戰隊駐紮的仁愛礁（菲稱Ayungin 、 Second Thomas Shoal），還在EEZ的範圍之內，就遭遇中國海警船。

民用船的船員民用船的船員接獲中國海警船用英文警告，要求他們證明自己的身分，但是船員語言不通無法回答，船長最後決定180度調頭，開回巴拉望，但海警船一路緊跟，近到連船首的5101舷號都看得見。

解放軍北海艦隊的022隱形導彈快艇，裝備8枚射程150公里的鷹擊83反艦飛彈。（圖／翻攝自大陸軍網）

▲解放軍022飛彈快艇。（圖／翻攝自大陸軍網）

1個小時後，海警船不再尾隨，正當船員以為狀況解除的時候，海平線上又出現2艘體積較小，但速度明顯較快的船隻，正在跟隨這艘民用船，幾分鐘後就可以用肉眼辨識，是2艘解放軍22型飛彈快艇。根據公開資料顯視，22型飛彈快艇至少可搭載2枚短程飛彈，還有重型機槍作為輔助武器。

媒體所搭乘的民用船，正朝著返回直線航線上，距離巴拉望僅90海浬（約166.6公里），解放軍飛彈快艇就朝著他們追了20~30分鐘左右，才調頭開往美濟礁（ Mischief Reef ）的方向。

菲律賓媒體強調，無論是仁愛礁或美濟礁，都未在菲律賓的EEZ的範圍之內，按照國際法規定，菲律賓可以在EEZ範圍內自由航行。

ET快訊
快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中
職棒球星被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照回應了
遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電信回應了
神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官…仍堅持手術　醫曝驚人結局

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍動用軍艦對付平民！　菲律賓媒體船遭「飛彈快艇」驅逐

「私菸案侍衛長」張捷轉任國防大學副校長　網酸：出事就高升

捷克武器大赦！竟有人開來「粉紅坦克」與自走砲...警傻眼

美軍「馬金島號」進入南海　衛星照曝光！兩棲戰艦實彈演練

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

解放軍動用軍艦對付平民！　菲律賓媒體船遭「飛彈快艇」驅逐

「私菸案侍衛長」張捷轉任國防大學副校長　網酸：出事就高升

捷克武器大赦！竟有人開來「粉紅坦克」與自走砲...警傻眼

美軍「馬金島號」進入南海　衛星照曝光！兩棲戰艦實彈演練

直達冠軍賽休兵1個月　富邦安排與UBA冠軍政大對抗賽

泰迪吞中職首敗、德保拉107球完投勝　兄弟3比1賞統一2連敗

風田土味情話開撩「養我這隻馬子狗」　自爆搭訕經驗

莊韋恩生涯首安　富邦6局攻3分扳平樂天

快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中

女星「大動作召集工作人員」送兒童牙刷　原因曝光超暖心

《東大特訓班》15年山下智久「夢想更大了」　回憶文網敲碗客串！

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

張宗憲、施晉堯MVP熱門對決　勇士8連勝退領航猿結束例行賽

戀愛前先當朋友？下秒準被發好人卡　專家揭秘訣：愛火燒起來

小奶貓還沒長牙就偷吃肉泥！臉埋狂嗑...一抬頭白毛全染色

軍武熱門新聞

捷克武器大赦！竟有人開來「粉紅坦克」

私菸案侍衛長轉任國防大學副校長　網：出事就高升

衛星照曝光！　美軍「馬金島號」進入南海

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

菲媒搭船出海報導　EEZ內遭中國飛彈快艇驅逐

圖兩面夾擊！白羅斯部隊集結「烏克蘭邊境」

遼寧號現身台海周邊 解放軍退將：或包含解放台灣全程演訓

共機包圍台戰術　美記者：會失敗

陸1130近防炮　只有10秒能打雄三

在台海進行恐嚇行動？　陸外交部回應

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

東風-17「高超音速飛彈」命中畫面曝光

台灣大轟炸　美國空軍珍貴影像曝光！

更多熱門

相關新聞

菲律賓總統發言人再度染疫！已入院治療

菲律賓總統發言人再度染疫！已入院治療

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）10日宣布，自己再度確診新冠肺炎，已經入院接受治療，由於他在1個月內兩度感染，「這顯示新冠肺炎病毒現在的傳染力更強了，所以我們必須採取額外的預防措施。」

亞洲盃資格賽　6月菲律賓開打

亞洲盃資格賽　6月菲律賓開打

印度疫情失控...最嚴重的省擬全面封鎖！

印度疫情失控...最嚴重的省擬全面封鎖！

快訊／印尼爪哇發生規模6強震

快訊／印尼爪哇發生規模6強震

緬甸軍宣布：2年內舉行選舉！

緬甸軍宣布：2年內舉行選舉！

關鍵字：

南海菲律賓22型東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

《全明星2》采子踩線小春1要求！

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面