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美暖男請街友吃麥當勞「店家秒報案」　女警強硬趕人：非法侵入


記者張靖榕／綜合外電報導

街友就沒有進店享受餐點的權利？美國男子加洛帶著一位街友到速食店內用餐並幫他付錢，卻被店家經理打電話報警。警方到現場後企圖將街友趕到店外，氣得雷對警察和店長破口大罵，並告訴帶著街友，「走吧，我帶你到別的地方吃東西去。」影片上傳到社群網站後立刻引起廣傳和熱議。

美國知名論壇「reddit」日前一則影片被網友瘋傳，該影片是一名男子持手機錄下的影像，畫面中一名街友坐在南卡墨透海灘（Myrtle Beach）附近一間麥當勞店內，桌上有一組套餐，但不確定他是否已經開始享用他的餐點。

▲▼美暖男請街友吃麥當勞「店家秒報案」　女警強硬趕人：非法侵入。（圖／翻攝自臉書「Todays Salt」）

▲正在攝影的加洛，和店家經理及員警對質。（圖／翻攝自臉書「Todays Salt」）

此時一名女警已經接獲該家麥當勞報案並抵達現場，她對著街友不斷重申對方必須立刻離開。這樣的狀況看得加洛非常氣憤，他隨即開口為街友說話，「女士，他的餐點是我付錢的，他甚至連跟我拜託都沒有，我是從外面把他帶進來的。你們這些傢伙要用非法侵入的方式逮他真的太扯了。」

女警隨即否認加洛的指控，但加洛仍氣得扯高嗓子對女警說話。儘管加洛不斷和店家經理以及女警解釋，街友是他帶進店裡來的，套餐的錢也是他請的，但對方仍然不領情，認為他說話太大聲。

雷帶著街友走出店外，但女警仍尾隨著不遠處的後方，想確認街友不會再回來。加洛繼續氣得和女警大聲爭執，認為對方和店家欺人太甚，不把人當人看。

最後加洛放棄和女警的對話，轉而告訴街友，「走吧，我帶你到別的地方吃東西去。」這時畫面才錄到街友說，「我又沒做任何事...。」加洛要他不要理他們，又對女警說在她內心深處一定知道這是不對的，她卻做了，「這太蠢了」。

外國網友紛紛留言，「在美國就是這樣，你在麥當勞吃東西結果最後可能就死在麥當勞」、「我覺得這件事100％完全是店經理的錯，是他打得那通電話。」不過也有人指出，這件事其實是2018年上半時發生的，該名街友疑似因有在店內騷擾人的紀錄，被麥當勞禁止入店後，才會發生這次的事件。

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