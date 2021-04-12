10天修復36具遺體！無酬修卻遭攻擊　王薇君泣：可以不要這樣嗎

記者陳俊宏／綜合報導

太魯閣事故事發至今，遺體修復團隊「76行者」持續守在花蓮殯儀館，零酬勞協助修復遺體，目前修復至少36具，只是沒想到有民眾想捐款給修復師，卻讓團隊遭網友攻擊，被酸「不是說零酬勞嗎」？面對攻擊，發言人王薇君忍不住落淚，她說，修復師團隊確實沒有收酬勞，大家能不能不要再攻擊已經又病又累的修復師夥伴們。

49名罹難者遺體陸續被送進花蓮殯儀館，這些日子100多位修復師輪班協助修復遺體，還有不少人因遺體有很多太魯閣號的玻璃碎片，導致雙手傷痕累累，但大家不喊苦，累了也只能簡單用塑膠板拼成床鋪，一張毯子蓋在身上倒頭就睡。

▼王薇君忍不住落淚。（圖／東森新聞）



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好幾天辛苦付出也吸引善心人士想要捐款資助，卻也讓修復師團隊遭人酸言酸語譏諷，不是說好零酬勞嗎？面對質疑，王薇君想到團隊努力修復遺體之餘，卻還得忍受網友攻擊，累積好幾天的情緒難以壓抑，激動落淚。

王薇君接受《東森新聞》訪問表示，這樣一個不實指控，她其實平常可能不會那麼激動，到現在10天每個夥伴大家都是真的是又病又累，然後又都是傷，「我很捨不得，我真的可以請大家不要這樣子嗎？」

▲▼修復師累了倒地就睡。（圖／翻攝王薇君臉書）

王薇君說，家屬會一直來問修好了嗎，「我說不要說他一天來問8次，他一天來問80次都是正常。我們要能夠同理他，他焦急在等他的孩子啊，所以我們都能夠去同理，那能夠帶風向那些酸民是不是也能夠同理？」

王薇君也說，修復師團隊沒有收捐款，有些人會轉而把捐款轉捐給團體成員相近的兒權會，但這些捐款帳目也一定會公布，都能被各界檢視，「我們絕對不會去做那種，大家以為說只要捐進去，我們可能就領出來，然後就通通花掉，不可能！你的去向一定要有。」

▼修復師累了倒地就睡。（圖／翻攝王薇君臉書）

