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感冒妹點外送備註「放車上就好」！下秒差點暖哭　衝出家門攔人

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲女子感冒點外送，被外送員暖舉暖到差點哭。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

感冒時點外送，卻被外送員暖到差點哭了！台中一名女子因為感冒，透過外送平台點了粥，由於不想將感冒傳染給外送員，因此希望對方將餐點放在機車座墊上，沒想到下秒傳來的訊息，讓她立刻出門找人。

這名女子在「爆廢1公社」中分享，她因為感冒，11日晚間點了粥，怕感冒傳染給外送員，因此希望對方將餐點放在機車上，取代見面取餐。

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沒想到，外送員突然傳來訊息，有一杯飲料沒機會喝，因此留給女子，希望女子喝完以後，感冒可以快點好起來。女子看到消息，立刻要求對方稍等，想要出去結帳，沒想到拿著鑰匙飛奔到門口，開門卻沒有看到人了。

▼外送員相當貼心，給了女子一杯飲料，希望女子趕快好起來。（圖／翻攝「爆廢1公社」）

▲▼女子感冒點外送，差點被外送員暖哭。（圖／翻攝「爆廢1公社」）

▲▼女子感冒點外送，差點被外送員暖哭。（圖／翻攝「爆廢1公社」）

女子透過App私訊對方，想留下聯絡方式，之後換她請飲料，沒想到訊息傳送失敗，已經聯絡不上人，「謝謝在台中霧峰、大里奔波的吳姓外送員，真的很不好意思，有機會換我請你喝飲料吧！」

眾多網友看完暖心的故事，在下方留言回應，「多點這種事，世界更美好」、「這個好喝，補充維他命C」、「也太貼心了吧」、「暖男外送員」、「為什麼我用信用卡付款，都遇到送錯單，或是物品出錯…。」

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