外送員見「花開幸福」嚇歪棄單　同行：蛋糕送達後花謝負評

▲見商品名「花開幸福」外送員嚇壞棄單。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

近年美食外送崛起，民眾已養成在平台上點餐的習慣，平台更提供各類新鮮或冷凍食品與民生用品的外送，讓民眾懶癌大爆發。一名外送員近日在網上PO文分享接到一筆訂單，點開來看是一個名為「花開幸福」的訂單，立刻嚇傻棄單。

這名網友在臉書「UberEats全台討論區」分享接到的訂單截圖，只見照片上是一顆知名品牌蛋糕。特別的是，這款蛋糕上面擺飾了8朵超華麗奶油花，包裝更是精美，一顆要價2480元。不過，通常外送員都是騎車外送，路況顛頗的話，很容易就會毀壞這顆蛋糕。因此，原PO驚嘆，「X！這個我不敢接，馬上棄單了」。

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▲原PO擔心毀壞這顆精緻蛋糕，直接放棄訂單（圖／翻攝自Facebook／UberEats全台討論區）

貼文一出，不少同行一致認同，「送到來變花的黑噴」、「送到的時候就不是花開幸福了，而是殘花」、「送到位置後，花都凋謝了」、「一顆蛋糕2480元，又這麼精緻，誰敢接啊」、「送到位置後，花都凋謝了」、「棄單+1，只能交給專業的來處理」、「取餐時是花開幸福，送達時是花謝負評」

不過也有經驗人士分享撇步，表示自己昨天才送過類似產品，「這種包裝很穩固的，不要耍智障壓車過彎啥的，都很安全」，也有網友說，「我有送過，用杯墊跟氣泡紙擋好跟防震，沿路車速40慢慢嚕到客人家」。