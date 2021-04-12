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「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光　好市多社團網讚：這週特價必買

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／民眾提供）

▲蘭諾衣物芳香豆每次在美式賣場推出優惠時，每台推車上都必買一組。（圖／民眾授權提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

經常推出獨售商品、超狂折扣的美式賣場，是許多民眾挖寶的好地方，尤其是人氣產品促銷期間，更是擠爆搬貨人潮。近來天氣轉熱，很多人困擾一走動就流得滿身臭汗，沾上汗水的衣物更是散發異味，讓人超尷尬；不少網友靠著「Lenor蘭諾衣物芳香豆」解決這個困擾，只需在洗衣時加入一點點用量，就能讓衣服帶著淡淡微香。好用口碑發酵，也讓蘭諾衣物芳香豆每次在美式賣場推出優惠時，每台推車上都必買一組。近日網友分享美式賣場又推出超值特價活動，自4/12（一）起至4/22（四）在全台美式賣場特價現省160元，能以639元的價格買到每瓶885毫升共3入的蘭諾衣物芳香豆組合，專屬好市多的獨家包裝，比市售容量更大，原價要799元。

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／民眾提供）

▲台灣人熱情又熱心，知道好用又優惠的商品就會好康逗相報。（圖／民眾授權提供，請勿翻攝）

台灣人熱情又熱心，知道好用又優惠的商品就會好康逗相報，這次輪到的是蘭諾衣物芳香豆的限時特賣，有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團放送消息，留言刷出陣陣香氣療癒的好評，「覺得用量用一點就有淡淡的清香」、「自從認識香香豆、就沒人說我臭了」、「你幹嘛推坑～下週一我又買不到怎麼辦，上次特價我就沒買到」，而且使用方法超方便，能和洗衣精一起直接倒入洗衣機，洗好後就能被清新淡雅香氣包圍，穿上使用芳香豆洗過的衣服，讓舒服好聞的氣味療癒一整天，心情變超好。

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／民眾提供）

▲Lenor蘭諾衣物芳香豆的淡淡香氣，受到許多民眾喜歡，甚至有社團網友緊張表示「你幹嘛推坑～下週一我又買不到怎麼辦」。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

步入換季時節，大量衣服要洗乾淨收起來，還有平時換洗床單、被套，或是因雨季吸收了水氣潮濕的衣服、夏天以及健身運動後有汗臭味的衣服，希望洗好從衣櫃拿出來時聞到的是淡淡香氣而不是一股臭霉味，網友紛紛留言推薦：「很好用啊～尤其對付梅雨季節衣物有霉味的時候，洗衣服加一點進去，曬乾之後聞到清香的味道就覺得很舒服」、「除了衣物會保持香氣之外，洗完收好的床單，下一次拿出來都能有淡淡的香氣」、「夏天的衣服汗臭味不好洗，就靠這個香香豆了」。

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

▲Lenor蘭諾衣物芳香豆的淡淡香氣，受到許多民眾喜歡。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

▲使用Lenor蘭諾衣物芳香豆洗過的換季衣物，從衣櫃中拿出來時仍然飄散香氣。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

多數民眾除了被衣服、床單、浴巾等織品洗過後的幸福氣味征服，「Lenor蘭諾衣物芳香豆」能夠長時間持香，也是讓人願意一直買單回購的關鍵，「我都放一點點就很香了，而且放衣櫃可以很持久唷！」

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

▲喜歡Lenor蘭諾衣物芳香豆的民眾，得知特價消息紛紛揪人一起囤貨。（圖／翻攝自COSTCO好市多商品經驗老實說fb）

不論是喜歡的「Lenor蘭諾衣物芳香豆」的老主顧，還是躍躍欲試的新朋友，都可以趁4/12（一）至4/22（四）在全台好市多賣場買到每組折價160元，變成特價639元的「Lenor蘭諾衣物芳香豆」，數量有限，售完為止！

▼4/12（一）至4/22（四）在全台好市多賣場買到每組折價160元。（圖／民眾授權提供，請勿翻攝）

▲▼Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,COSTCO。（圖／民眾提供）

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