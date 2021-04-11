巴哈姆特警告：大家發文內容要注意！　警方要查「特定案件」了

▲巴哈姆特站務再度發文，表示已經寄函要求他們協助調查「特定案件」。（圖／翻攝自巴哈姆特）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣2020年傳出有警察之子性侵女同學，由於事發當時雙方均未成年，縣府多次要求各大網路平台刪文，甚至依《兒少法》開罰巴哈姆特6萬元。巴哈姆特站務人員11日再度發文，表示警方已經寄函要求他們協助調查「特定案件」，提醒有網友留言千萬不要「違法」。

巴哈姆特站務在「場外休憩區」表示，大家（網友）發文一定要特別注意，不要讓自己有機會踩到法律的底線，「站方目前已經收到警方來函，要求協助調查特定案件」、「依照法律規定，站方也必須配合調查」、「大家一定要特別留意自己的發文內容，保護自己，也記得提醒身旁認識的朋友不要違法」。

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網友看了文章後紛紛表示，「想問一下，我是其中之一嗎」、「站務大哥辛苦了」、「有靠山真的很不一樣」、「這位爺有夠無聊，不強力滅火，此次列車事件剛好讓大家遺忘，這麼喜歡大家關注，我真服了」、「內地真的可怕」、「警察也是用心良苦，知道不能讓這事冷掉」。

▲巴哈強調，他們沒有拒絕或不配合刪文。（圖／翻攝自巴哈姆特）

據悉，涉案警察之子被指控長期性侵同班女同學，不僅以父親警職身份施壓，還拍裸照威脅女方、向同儕炫耀。事後，校方處置讓外界質疑護短，輿論在PTT、巴哈姆特延燒至今，仍有許多網友發文討論及肉搜，南投縣府為此多次發函要求各大平台刪文，不久後巴哈姆特隨即被縣府依《兒少法》開罰6萬元。

南投縣政府3月22日對外證實，因為該站有貼文「露出當事人姓名、照片」，縣府早已行文要求巴哈限期7天刪除，但該站遲遲未改善才會開罰，若未來還不改將連續開罰。對此，巴哈姆特表示，他們對於兒少問題相當重視，也沒有拒絕或不配合刪文，對於裁罰一事感到相當遺憾，公司內部也將進行檢討。