蘆竹首座完成整修私有古宅　「德馨堂」成桃園閩南文化推廣中心

▲蘆竹區市定古蹟「德馨堂」，修復落成啟用。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區市定古蹟「德馨堂」，經費時年餘修復，11日舉行修復落成啟用。市府秘書長黃治峯表示，德馨堂啟用後，內部空間將全區開放，規劃展示文物，另配合市府閩南文化、社區營造推廣及休閒農業區推廣等計畫深化在地鏈結，讓德馨堂成為地方推廣閩南文化中心。

▲市府秘書長黃治峯表示，德馨堂將成為地方推廣閩南文化中心。（圖／文化局提供）



位於蘆竹區的「德馨堂」陳家古厝，興建於清朝光緒年間，曾在嘉慶年間毀於械鬥之殃，直至明治31年(1898年)十八世祖陳獻琛募資重建，於明治35年完工，距今已有120年歷史，以開台祖陳德馨之名取名「德馨堂」，並由曾任臺灣民主國的參議員陳雲林於匾額上題字，包含正身、前埕、山門、圍牆，由當時人稱「猴仔師」的匠師打造，其屋脊呈燕尾造型，只有當時的秀才才能興建，是北台灣少數保存良好的閩式傳統建築。

蘆竹區「德馨堂」於2010年獲指定為市定古蹟，市府在開發捷運A10山鼻站時，特別將其劃作保留區，市府文化局於2019年展開修復，歷經一年多修復完成。德馨堂是蘆竹區保存完好傳統閩南建築之一，足見陳家伯達宗族會對深耕蘆竹地區歷史文化及保存家族老宅的努力，在文化部及桃園市協助修復後將是蘆竹區第一處完成整修的私有古宅。

德馨堂主要的損壞情形為舊材料老化，為保存建築原有風貌，以修舊如舊的精神施作，工程重於屋頂木構件整修、建築牆體修繕、彩繪泥塑修復等，其中為了保留脊上精美的馬賽克裝飾，特別採用「撐脊工法」將中脊支撐固定，以修復下方的屋頂結構，修復經費共計847萬4,056元(文化部補助426萬元，市府配合248萬5,000元，族親自籌172萬9,056元)。

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