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女三寶亂倒車快氣死！他下秒見天菜臉蛋「心軟了」：寧願被撞10次

記者鄭思楠／綜合報導

海南街頭去年發生了一起撞車事件，一輛開著馬自達的女司機在倒車時，沒有註意到後方停放的車輛，與後車發生了碰撞。被撞的張姓男車主原本快被女三寶氣死，但下秒見到本尊從車上走下來時，整個人心都軟了，大呼「寧願被這位女司機撞10次」。

據《網易新聞》報導，張男原本只是停在車位上等人，沒想到前車倒車的時候把自己撞了，剛想下車發脾氣。這時，馬自達車門打開了，車上走下來一名妙齡女子，看到女司機的那一刻，張男大呼，感覺自己的心被撞了一下，寧願被這位女司機撞10次。原來這名女三寶，竟然是一名氣質出眾的正妹。

▲▼女三寶撞車。（圖／翻攝自影片）

▲女司機外形靚麗。（圖／翻攝自影片）

張男看到正妹後，態度立刻軟化。而且，正妹也誠懇道歉，並準備請保險公司走賠償程序。不過，張男發現車損的狀況並不嚴重，就建議正妹「私下解決」。

他解釋，如果走保險程序，第2年的保費會上漲很多。最後正妹女司機也同意私下解決，賠償了500元人民幣（約新台幣2200元）。後來，兩人當場互留聯繫方式。

張男把自己的遭遇發到了網上，很多網友笑虧，「如果自己遇到這名女司機，根本不會要500元的修車款。」還有一些網友說，「張男太幸運了，如果能得到馬自達女車主的聯絡方式，自己一分錢都不會要。」

▲▼女三寶撞車。（圖／翻攝自影片）

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