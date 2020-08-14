【夏日五感 】流通風住宅　以風養靜，茅草、棕櫚葉自然散熱元素

五感包含了視、聽、嗅、味、觸這五覺，對應於空間設計，便是講究一種綜合性的美意識鋪陳如何契合五覺，若場域僅側重事物在眼目上的品翫、摹狀或審美，則不免顯得枯槁。夏日解暑氣，環境自然著重體膚的清涼以及視覺上的舒暢淨潔，《瘋設計》編輯部從五感為起點，探討空間規劃如何觀照人類五覺，即便燋鑠酷熱的日子，仍賦予一種如泉甘冽的寫意。





© The Freedom Complex

本篇 夏日五感 從一種對流通風的觀點，探討良好場域擘劃如何帶來膚觸爽潔以及寧緒撫燥的氛圍。以下分別坐落在印尼叢林、越南湄公河三角洲以及巴西東南沿海的三幢住宅建築，共通點除了屋頂運用茅草、棕櫚葉以及綠化植栽等自然材料隔熱，如何引風對流的「暢氣」規劃，更是降伏暑熱的要素。

© The Freedom Complex





©Hiroyuki Oki





© Nelson Kon

印尼叢林小屋：竹草為材，質地清涼並有馡馡馨香



地處熱帶的印度尼西亞，Studio WNA建築事務所用竹子搭造了一座韻味清幽，風格介於優雅和野性、傳統與當代之間的高腳屋。瞻看這遁跡山林的通透量體，山形屋頂用編織茅草搭蓋成，輔以參差纖維質地，讓它望去猶似收歙的雙翼，而內側支撐的骨架就彷彿羽翮一般，情景堪比大鳥停棲在叢林內覓食飲啄。





© The Freedom Complex



事實上，這座覆蓋碩大屋頂的山形量體，與其說是房子，更似一座通透涼棚，無實牆隔間下，設計只用橫平豎直的竹子交疊出支撐結構，不僅空間嬝繞著竹、草的清潤馨香，也創造豁達明亮的場域氛圍。其次，內部則運用山形頂，依據它從屋脊到兩側緩緩歇下的高低垂直變化，順勢擘劃出兩層室內分區，一樓是與泳池以及鞦韆花園相連的起居室、餐廳和浴室，二樓則為臥房和吊床露台區。





© The Freedom Complex



顧盼整個竹房子，它彷彿以一種棲息姿態，翩躚而降在此叢林，素樸而取之自然的竹子一來與曠野景觀融合，二則具備平滑涼爽的觸感，並可嗅聞那斷斷續續的一抹澹香，再搭配通透空間格局，無疑是對治印尼溽且熱氣候的良方。（圖文來源／ArchDaily）





© The Freedom Complex

越南湄公河別墅：疏濬氣流引風動，並可檐下乘涼



越南受中華文化濡染甚深，包括家庭價值上，也和許多華人一樣恪守著三代同堂。由MM++ architects事務所擘劃、坐落在湄公河三角洲茶榮省（Tra Vinh）的別墅宅邸，設計於狹長基地上，配置兩座對稱得儼如鏡相的量體，藉此佈局創造一處家庭成員可彼此關照，但仍不失自我生活空間的當代別墅。其次是利用中庭作為兩屋間的緩衝以及共享場域，既是三代之家的社交樞紐，亦為納涼戲水的休憩之所。

© Hiroyuki Oki

事實上，由於湄公河三角洲全境屬熱帶季風氣候，鑒於此，MM++ architects嵌入許多遮蔭、暢氣的設計語彙，像是原有橚槮繁茂的大樹並未剷除，卻是與屋子檐下空間依存共構，不僅能篩掉過熾陽光，也和前院稠稠穰穰的卉木，交疊出枝葉葳蕤的庭趣；其次是收斂建築面積，讓住家得以容納更多留白規劃，藉此導引風動、疏濬氣流，再搭配可敞開的大片落地窗以及棕櫚葉隔熱層的屋頂，即便地處濕熱，也能平撫暑氣。（圖片來源／ArchDaily）





© Hiroyuki Oki





© Hiroyuki Oki





© Hiroyuki Oki

巴西東南方沿海：綠化屋頂解熱，善用風壓暢氣



這間一層樓高且位於坡地上的小房子，毗鄰著主屋而造，作為招待客人短暫留宿的賓館使用，所以除了客廳，其餘僅需一間臥室和寬敞的衛浴便已足夠。再者，由於主屋和賓館坐落同塊基地，兩者僅一條帶狀中庭相隔，距離緊密下便需求良好隔音和隱私。其次，屋子近巴西東南方的海域，除了是典型的濕暖熱帶氣候，輔以基地周邊未有建築量體矗立，致使風壓提升，因此還需要強化裨補屋頂重量。





© Nelson Kon

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

