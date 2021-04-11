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日本超市賣「中國台灣蕉」！隔天秒道歉更正　網大讚：還不買爆

▲▼擁有2.2萬名粉絲追蹤的臉書粉專「新潟越後老姫」表示，一家日本超市將台灣香蕉標示為中國產。（圖／新潟越後老姫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一家日本超市將台灣香蕉標示為中國產。（圖／新潟越後老姫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張寧倢／綜合報導

台灣香蕉是中國產？一名居住於日本新潟的台灣人日前於臉書PO文，當地一家超市將台灣香蕉的標示為「中國產」，讓人分不清產地究竟是在哪裡，於是原PO請丈夫以日文寫信向超市的總公司反映，不料隔天立刻就更正為「台灣產的台灣香蕉」，許多網友看了大讚，「這是哪家超商，下次去日本我會買爆！」

臉書粉專「新潟越後老姫」10日PO出的照片顯示，日本新潟一家超市所販賣的台灣香蕉竟在標示牌上註明「中國產」，她看了無言表示，「我問蒼天，你這樣寫我怎麼買的下去？」於是便讓丈夫致信超市的總公司，沒想到，隔天再去超市一看，標示牌已經迅速更正為「台灣產」，文末她也開心寫道，「歐耶，海外的台灣人嗨起來啊」。

▲▼擁有2.2萬名粉絲追蹤的臉書粉專「新潟越後老姫」表示，一家日本超市將台灣香蕉標示為中國產。（圖／新潟越後老姫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲經反映後，超市隔天隨即將標示更正。（圖／新潟越後老姫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

截至出稿前，貼文已獲得超過5千網友按讚，許多人紛紛在底下留言，「還好改回來了！給老姬夫妻跟超市一個大讚」、「讚啦，安捏丟系愛台丸啦！」、「包裝上都寫臺灣產了是在中國屁！」、「幹的好!!!!!!給老姬夫拍拍手」、「這是哪家超商。下次去日本我會買爆！」此外，也有一名旅日台人曬出照片表示，自家附近的台灣香蕉甚至在包裝上印上中華民國國旗。

新潟越後老姫後續貼出了超市的回信表示，以後會繼續支持這家超市，「這件事無關政治和意識型態，台灣人一直這麼努力的靠自己強大起來，我不想讓別人沾光佔便宜，我只是做了一件身為台灣人應該做的事。」網友也幾乎一面倒地認為店長的回信相當有誠意，令人感動。

▼店家對於香蕉產地誤植的回應。（圖／新潟越後老姫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼擁有2.2萬名粉絲追蹤的臉書粉專「新潟越後老姫」表示，一家日本超市將台灣香蕉標示為中國產。（圖／新潟越後老姫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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