武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

▲武漢當地台灣人舉辦快閃活動，紀念解封一週年。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

為圍堵新冠肺炎疫情擴散，湖北省武漢市於去年1月宣布封城，直到同年4月8日才解封。為慶祝「解封一週年」，當地40多位台灣民眾齊聚在一起，以快閃的方式邀請更多台灣民眾到當地，感受武漢疫後重振的生機。

《中新社》報導，這場「大美武漢，請你來看，贊贊贊！」快閃活動10日在武漢舉行，活動發起人是台灣青年導演薛穎穜，當天他一邊演奏烏克麗麗，武漢當地的台灣友人則一步步聚集在一起，拍下這支快閃影片。

在武漢完成導演夢的薛穎穜指出，組織這次活動希望用歌聲傳遞對武漢的讚許和敬意，「武漢是英雄之城、安全之城，是創業、生活的好地方。」

▲武漢解封一週年。（圖／路透社）

已經在武漢創業四年的林政輝則提到，自己近期收到不少台灣朋友來電，詢問武漢疫後現狀和產業政策。已把一些訊息分享給他們，「可以明顯感覺到，經歷了疫情洗禮，武漢發展正在加速，充滿機遇。」

面對武漢疫後生活滿一年，大陸官媒全力報導當地有序復工、經濟重振，浴火重生等。中國外交部發言人趙立堅也在8日的例行記者會上，祝福武漢與湖北越來越好，歡迎大家有機會去武漢打卡、去登黃鶴樓。

▲武漢於去年1月23日宣布封城。（圖／路透社）