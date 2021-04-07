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社會 社會焦點 保障人權

賓士醉駕追撞黃牌「吳柏毅」緊關窗　為這原因衝出開譙推車踹人

▲▼賓士追撞黃牌重機，竟下車罵三字經推車還踹人。（圖／民眾提供）

▲賓士追撞黃牌重機，竟下車罵三字經推車還踹人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子6日酒後開賓士車，不慎追撞前方的機車外送員，他疑似聽到張姓機車騎士嗆說「要報警」，竟下車飆罵三字經、推倒機車還踹對方。結果陳男酒測值超標，除涉犯公共危險罪外，還被告傷害、毀損、妨害名譽。

第六警分局西屯派出所6日下午獲報，青海路二段發生一起車禍糾紛案，員警獲報立刻到場，發現是一輛黑色賓士CL550房車，與騎YAMAHA XMAX黃牌大型重機的UBER EATS外送員發生糾紛。

▲▼賓士追撞黃牌重機，竟下車罵三字經推車還踹人。（圖／民眾提供）

▲▼賓士醉男下車飆罵三字經，將機車推倒還踹人，遭警方依法送辦。（圖／民眾提供）

▲▼賓士追撞黃牌重機，竟下車罵三字經推車還踹人。（圖／民眾提供）

▲▼賓士追撞黃牌重機，竟下車罵三字經推車還踹人。（圖／民眾提供）

39歲張姓騎士表示，他當時騎機車走青海路二段時，遭43歲陳姓男子開的賓士追撞。他立刻靠邊看對方要怎麼處理，豈知對方車停路旁竟然都不下車。他立刻上前拍打車窗玻璃，要求他出來處理，並告知「要報警」。

陳男聽到對方說要報警，竟心生不滿，下車後先罵張男三字經，把他的機車踹倒，還踢他身體2下。幸好警察及時到場，否則後果不堪設想。

警方經對雙方進行酒測，楊男排除酒駕，但陳男酒測值竟然超標，已觸犯公共危險罪嫌。另外，陳男也涉犯傷害、毀損、妨害名譽，經楊男提告並驗傷，警詢後依法將他送辦。

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