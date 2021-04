普丁造「機器人大軍」恐虐烏克蘭邊境　整排火砲戰車！內部影片曝

▲一段由俄國士兵拍攝的內部影片顯示,俄羅斯向烏克蘭東部邊境附近地區派遣多輛戰車。(圖/翻攝自推特/@GirkinGirkin)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升溫,網路上流傳出許多俄國派遣裝甲車隊與士兵集結於沃羅涅日市(Voronezh),雖然此處距離烏克蘭還有大約160多公里,但Maxar科技集團拍攝到的衛星影像卻顯示,邊境俄軍的規模恐比想像中的更加龐大。此外,更有外媒報導,俄羅斯將推動部署機器人大軍等未來科技。

▼俄國靠近烏克蘭邊境訓練基地的最新衛星照曝光,可見部隊規模龐大。

Russian forces are massing on Ukraine's border. Bluff or not, Putin is playing with firehttps://t.co/k6ZwsSSgXs