俄派10萬重兵駐邊境　高官怒嗆「終結烏克蘭」！坦克戰艦集結中

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢一觸即發,莫斯科當局在邊境衝突據點集結近10萬名士兵,部署坦克、直升機等大軍的畫面也隨之曝光,如今高官警告,一旦俄羅斯被迫在爭議地區出手保護其公民,將會是「烏克蘭宣告終結的開端」。外傳烏克蘭數萬名部隊兵已被召集至邊境,隨時待命。

綜合鏡報、每日郵報報導,俄羅斯現已在邊境地區集結近10萬名士兵,且有坦克、軍用裝甲車、大砲等軍事部署,加上砲艇、部隊登陸艇等作戰艦隊將於數日內抵達黑海,外界擔憂這場俄烏危機可能在數日內爆發變成戰爭。

在最新曝光的影片之中,可見俄羅斯在與烏克蘭接壤的沃羅涅日(Voronezh)地區部署布克飛彈系統(Buk missile system)。

面對急遽竄升的邊境危機,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)飛往頓巴斯爭議地區,與駐守士兵握手。另有消息指出,烏克蘭數萬名部隊兵、後備軍人已被召集至邊境待命。

前俄國副總理、現任克里姆林宮副幕僚長柯札克(Dmitry Kozak)8日指出,除非烏克蘭先行發動攻擊,否則俄羅斯不會採取行動,但若對方針對俄語居民出手,將會介入干預,「這場軍事行動的開始,也是烏克蘭宣告終結的開端(the beginning of the end of Ukraine)……且這不是朝烏克蘭腿上開槍,而是瞄準正臉射擊。」

對此,美國拜登政府現已證實,俄羅斯在烏克蘭邊界駐軍人數是自2014年以來最多。消息指出,英國高階指揮官及白廳官員現已處於高度戒備狀態並持續監控局勢。

只不過,俄羅斯總統普丁宣稱,邊境地區近期的軍事部署調度為防禦性質,而即將進行的演習則是例行戰備審查的一部分。

