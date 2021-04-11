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黑海戰雲密布　土耳其總統艾爾段會烏克蘭總統強調和平合作

▲▼土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段和烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉10日專電

土耳其總統艾爾段與烏克蘭總統澤倫斯基10日在伊斯坦堡舉行會談。艾爾段會後表示，土耳其尊重烏克蘭領土完整，強調「黑海應該是和平、安寧與合作水域」的立場。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）10日在伊斯坦堡的總統行館胡貝爾官邸（Huber Mansion）進行閉門會談，會後出席第9 次土耳其—烏克蘭高級戰略合作委員會會議，兩人晚間在電視直播的儀式中發表聲明。

針對俄羅斯最近在烏克蘭邊界進行兵力集結，以及烏軍與莫斯科支持的分離勢力在烏東頓巴斯區（Donbass）的「接觸線」暴力升高，基輔當局日前已發出警報。

俄軍動員之舉升高外界憂心莫斯科恐正準備對烏克蘭用兵。克里姆林宮否認俄軍進行威脅，但強調軍隊會在莫斯科評估合宜的情況下續留當地。

▲▼土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（圖／路透）

▲土烏兩國總統會面，力保穩定黑海利益與局勢。（圖／路透）

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，艾爾段表達與烏克蘭團結一致的立場，強調土耳其尊重烏克蘭領土完整，重申土耳其不承認俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）。艾爾段同時表示，頓巴斯區情勢升高非常令人憂心，必須依據國際法尋求解決之道。

他強調，「黑海應該是和平、安寧與合作的水域」。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段呼籲「透過和平與外交徐徑」解決持續中的危機。澤倫斯基強調，土耳其支持烏克蘭領土完整的立場「極為重要」。

國防工業合作是第9次土耳其—烏克蘭高級戰略合作委員會會議議程之一。艾爾段強調，土、烏間相關合作不針對任何第3國。半島電視台（Al Jazeera）報導，烏克蘭對土耳其採購軍用無人機。

與澤倫斯基會談前，艾爾段9日先與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話商討烏克蘭危機，蒲亭對艾爾段強調遵守蒙特魯公約（Montreux Convention）規範的重要性。

1936年簽署的蒙特魯公約賦予土耳其對軍艦和商船通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）進出黑海擁有控制權，非黑海沿岸國的船艦若要通過，須於15天前通知土耳其。

土耳其9日表示，已接獲美國通知，14、15日將分別部署一艘軍艦到黑海，並分別停留到5月4、5日。

美國總統拜登2日致電澤倫斯基。白宮聲明指出，拜登「申明美國在烏克蘭面對俄羅斯持續侵犯下，對於烏克蘭主權和領土完整的堅定支持」。

白宮8日表示，俄羅斯近期在毗鄰烏東的邊境地區進行兵力集結，數量為2014年以來僅見，華府對「俄羅斯近來升高侵略行動」憂心日增。

俄羅斯2014年出兵兼併原屬烏克蘭的克里米亞，並為頓巴斯區親俄分離勢力撐腰。烏克蘭軍隊和俄羅斯支持的分離勢力2014年的衝突估計造成1萬4000人喪生。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但是艾爾段和蒲亭私人關係密切，兩國在能源和貿易方面都簽署協議，在敘利亞、利比亞和外高加索納戈爾諾．卡拉巴赫地區（ Nagorno-Karabakh）衝突中雖然支持敵對陣營，但也進行協商。

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