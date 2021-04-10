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帶到防空洞、空屋壞壞...7年猥褻4童9次　噁男獲緩刑5年

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲嘉義一名鄭姓男子以陪伴男童為由，強拉男童至防空洞替他打手槍。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／嘉義報導

嘉義縣一名鄭姓男子去年將一名男童帶到防空洞內，強迫男童幫他打手槍得逞，被校方發現後報警處理。檢警接手偵辦後，更發現鄭男自2014年起至少對4名男童強行猥褻9次，依強制猥褻罪嫌起訴鄭男。嘉義地方法院審理後認為，鄭男對未滿14歲男子犯強制猥褻罪等共9罪屬實，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間實施保護管束。

嘉義一名鄭姓男子去年3月看到一名男童獨自騎著腳踏車，以陪伴為由帶著男童到一處防空洞，強迫男童幫他打手槍，更伸手觸摸男童的下體，事後男童回校告訴老師，校方急忙報警處理後，才讓整件事情曝光。

檢警接手偵辦後，更發現鄭男早在2014年就曾將一名一年級的男童帶到空屋內，撫摸男童的生殖器，再強迫男童幫他打手槍，直到2020年男童騎著腳踏車經過鄭男住處巧遇鄭男，鄭男還抓住腳踏車的握把不讓男童離開，更伸手撫摸男童的生殖器，多次強制猥褻得逞。

2014年到2020年間，鄭男不斷用相似的手法，假意接近住處附近男童，以強抱或陪伴等藉口為由，強行撫摸多名男童下體，更強迫男童幫他打手槍。2014年至今至少有4名孩童受害，有紀錄在案的猥褻行為更高達9次，事後當事男童的父母知情後，也都紛紛對鄭男提出告訴。

庭審時，鄭男坦承犯行，並與男童的家長調解，和解後被害男童的家長則表示不追究、願意諒解。

法官審酌後認為，鄭男明知孩童皆未滿14歲，為逞一己性慾，違反男童意願對他們強制猥褻，已侵害到男童的性自主權，危害男童身心健康與人格發展，但考量鄭男並無前科，且智能略微不足，犯罪行為平和，並未對男孩有進一步的侵害或不利行為，因此依對未滿14歲男子強行猥褻罪等共9罪，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年；同時緩刑5年，緩刑期間須保護管束，需參加法治課程，並禁止其再對受害男童實施性侵害行為。

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