新冠自費疫苗開放1萬劑！　莊人祥：參考價與醫院討論再公布

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗開放醫護人員施打以來，接種率不如預期，指揮中心將評估開放有出國需求者自費接種，最快4月底就可打。衛福部長陳時中上午出席活動時表示，會以開放1萬劑為目標。指揮中心發言人莊人祥表示，自費接種者診察、掛號注射費還是要付，另外疫苗採購相關費用仍在研議中，之後會與幾家醫院調查，訂出參考價格。

台灣目前共取得2批、31.62萬劑AZ疫苗，分將於5月31日與6月15日到期，但截至4月9日，僅有2萬1807人接種。指揮中心本週宣布於4月12日起擴大施打，將中央及地方政府防疫人員與高接觸風險工作者納入，累計可接種人數來到61.3萬人。在施打2、3天後，指揮中心也會評估開放自費施打，滿足商務人士、留學生需求。

指揮中心發言人莊人祥表示，依照以往案例，公費轉自費疫苗研議不收160元疫苗處理成本費，但疫苗採購成本費用需由民眾自費。另外，還給付醫院掛號費、診察費、注射費、藥事服務費，還有施打疫苗証明費用，未來新冠疫苗也會比照辦理。至於民眾自費打一劑究竟需要多少基本費用？則有待確認後再對外公布。

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由於一支疫苗開瓶後，可以打10人，被問到是否要湊買10人才能預約施打？還是可與公費對象一起接種？莊人祥回應，通常是自費門診預約湊齊後才會開始施打，但目前還在規劃中，需等到當天才知道是否有這麼多人可以施打。

下週一就是新冠疫苗擴大開打日，莊人祥表示，指揮中心已請副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞到桃園醫院接種，還有2名防疫醫師陪同。另外，當天會有第二類與第三類CIQS人員、國籍航空與地方警消人員一起接種，另有10縣市首長也會施打。