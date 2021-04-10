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吸客玩帛琉！華航「機票調降5千元」　取消旅行社訂位作業金

▲▼帛琉總統府外部、帛琉總統府「小白宮」壁畫招財鳥。（圖／帛琉首發團新光醫院隊醫唐豪悅醫師授權提供）

▲帛琉旅遊泡泡成行，消費者卻興致缺缺。（圖／帛琉首發團新光醫院隊醫唐豪悅醫師授權提供）

記者李宜秦／台北報導

台帛旅遊泡泡持續進行中，卻因為高額成本，導致許多旅行社成團困難，中華航空為吸引消費者，除已主動調降機票約5000元，後續也取消收取旅行社訂位作業金。

華航持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，4/10 CI028班機搭載51位旅客，包括41位由台北前往帛琉旅遊的團客；回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12位為團客。

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華航帛琉班機以 737-800 型客機執飛，共有 158 個座位，帛琉政府已取消台帛航班的七成載運限制，將有利於台帛旅遊泡泡的發展。

為共同推廣台帛旅遊泡泡，華航除已主動調降機票價格，約從2.5萬降為2萬元，後續也取消收取旅行社訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。

▲▼帛琉泡泡返國採檢。（圖／新光醫院提供）

▲受到採檢費用影響，民眾去帛琉玩的團費也水漲船高。（圖／新光醫院提供）

華航台北（桃園）-帛琉航班營運逾10年，疫情期間也持續協助載運醫療物資等兩地需求，是維持帛琉基本空中運輸最重要的民航客機，華航也樂於繼續協助發展帛琉觀光旅遊。

現在疫情舒緩，帛琉旅遊泡泡開始發展，加上疫苗陸續施打，在政府的協助下，可望帶動旅遊逐步恢復。

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