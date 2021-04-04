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19.92萬劑AZ疫苗清晨抵台了　華航荷蘭直飛12hrs送回畫面曝光

▲▼華航CI074班機於台北時間4/4上午05:29將19.92萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗運抵台灣桃園機場。（圖／華航提供）

▲華航CI074班機於台北時間4/4清晨將19.92萬劑AZ疫苗運抵台灣桃園機場。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航今（4）日自荷蘭阿姆斯特丹運送19.92萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗抵達台灣，溫度為疫苗運送關鍵，華航派遣最新的A350-900客機執行任務，CI074阿姆斯特丹直飛台北航班於當地時間上午11:05啟程，貨艙全程確保低溫，飛行時間約12個小時，台北時間上午05:29運抵桃園機場，順利完成運送任務。

該疫苗為台灣訂購首批由國籍航空運送的新冠肺炎COVID-19 疫苗，華航特別成立疫苗運送專案小組，在接到任務後即刻啟動準備作業。因應AZ疫苗要求攝氏2到8度的低溫控管，為確保疫苗如期如質的運送，華航協助提供保證艙位，搭配醫藥級專用溫控貨車，將疫苗自藥廠專程直送阿姆斯特丹史基浦機場。

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▲▼華航CI074班機於台北時間4/4上午05:29將19.92萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗運抵台灣桃園機場。（圖／華航提供）

▲華航CI074班機清晨將19.92萬劑AZ疫苗運抵台灣桃園機場。（圖／華航提供）

19.92萬劑疫苗在阿姆斯特丹機場進倉後暫存於溫控庫中，華航在收到包裝完善的疫苗後，以最嚴謹標準處理，先築打固定於貨盤上，由華航貨運人員仔細確認打盤穩固；並派遣專人機坪押運，減少駁運時間；再平穩裝載於CI074航班的A350-900客機腹艙，裝機特別安排於前腹艙，以利優先迅速下貨；貨艙也已預先開啟空調系統達預冷狀態，並經機長檢查簽核，確保航程維持全程攝氏2到8度低溫。

華航此次執行疫苗運送，以累積多年低溫冷鏈操作的專業經驗，熟練地進行進倉、打盤、裝卸等流程，相關人員並在各個運送環節一再檢查確認、拍照留存紀錄。華航阿姆斯特丹-台北CI074航班，提供最快速的直飛服務，疫苗運抵台灣後，於指定機坪優先卸貨，拖進倉儲區以最速件處理，後置於冷藏車順利運出，全程監控確保疫苗的溫度及有效性。

▲▼華航CI074班機於台北時間4/4上午05:29將19.92萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗運抵台灣桃園機場。（圖／華航提供）

▲19.92萬劑AZ疫苗運抵台灣後，華航於指定機坪優先卸貨，拖進倉儲區以最速件處理，後置於冷藏車順利運出，全程約一小時即完成。（圖／華航提供）

華航自2013年起布局醫藥冷鏈物流，並為台灣首家獲得國際航空運輸協會IATA醫藥品冷鏈運輸認證(CEIV)的航空公司，可為特定疫苗藥品提供穩定、安全的溫度環境。冷鏈運送的每個階段皆確保醫藥品所需維持的溫度，如溫控貨櫃採最後裝載、優先卸載及進倉，航程期間貨艙全程溫控。華航並與全球主要冷鏈貨運承攬業及代理商保持密切合作，依疫苗包裝、出貨資訊，提供完整全程 (Door to Door) 直接配送解決方案，確保每一段運送流程順暢銜接。

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