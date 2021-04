帛琉總統力挺台灣！　親曝「中國官員」瘋狂來電：語氣令人不悅

▲帛琉總統惠恕仁 。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/編譯

帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)日前結束訪台行程,返國後接受法新社專訪。惠恕仁表示,帛琉不會向中國的強硬態度低頭,尤其北京當局在電話中的語氣讓人感到不悅,「我們不應該被告知不能和某某人交朋友。」他也強調,身為台灣的外交盟友,絕對不會將台灣拋棄。

惠恕仁在訪問中指出,帛琉絕不會因為任何人的脅迫而改變自己的未來,就算中國不斷施壓,但在他的領導之下,親台的方針都不會改變,「我們應該要是站到最後的人,因為台灣從一開始就跟我們在一起。」

惠恕仁表示,他曾經和北京官員開過電話會議,「他們在電話裡對我說的第一件事情是,『你們的行為是非法的,承認台灣是非法的,你們必須停止』。」惠恕仁接著說,「你知道,這就是他們使用的語氣,我們不該被告知不能和某某人做朋友。」

惠恕仁也提到,北京帛琉大選期間時常打電話給他,「大概打了16通,但選舉之後我都沒有接他們的電話。」他指出,北京在疫情期間仍不斷打壓台灣,只會增加國際社會對台灣的同情,「我們(和台灣)有共同的文化和歷史,台灣是一個自由的國家,他們是民主的國家,這應該受到尊重,作為外交盟友,你不能就這麼將他(台灣)拋棄。」

'It's the tone.'



He leads one of the world's smallest nations, but Surangel Whipps says Palau will not be bullied by anyone into deciding its future -- least of all by Chinahttps://t.co/DEuNsqv99J pic.twitter.com/iWqIdeh5mZ