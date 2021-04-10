職棒球星「空有球技無仁義」　童年陰影起底！強悍婆婆連親家都罵

▲林逸翔過去曾效力於巴爾的摩金鶯隊小聯盟，繼陳偉殷之後成為第二位金鶯隊台灣選手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

28歲的林逸翔是職棒富邦悍將隊投手，表現不俗的他近日升上一軍，卻遭親友指控他空有球技，卻無仁義道德，棄養妻女長達7個月，還與母親聯手對妻子長期霸凌，讓妻子苦不堪言。

親友Y小姐表示，林逸翔與妻子2015年相識進而交往，2019年訂婚，林的父母曾主動提議要讓媳婦管帳，提親時還說婚後為讓媳婦方便照顧小孩，平日住在娘家即可，等兒子放假再一同回婆家探望父母。

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豈料，婚後林母翻臉如翻書，不僅懷疑媳婦做假帳，甚至林放假沒回家，林母還數落兒子是「入贅男」，讓林感受壓力。

Y小姐說：「林母很愛兒子，但婚後林與妻子因練球、準備碩士考試等原因，無法時常回林家，結果惹來林母不悅，常跟林抱怨媳婦的心根本不在他們家，還跟媳婦說『不要給你方便當隨便』『我不會把你女兒看』，甚至告訴兒子『來女生家就是像入贅』，讓林漸漸與岳家保持距離。」

林妻懷孕後期，林逸翔某次放假直接至妻子娘家，林母便打電話飆罵兒子，要他載孕妻半夜返家。Y小姐透露，林妻嚇得一邊哭，一邊跟公婆道歉，卻反遭公婆怒嗆：「妳是不是看不起我們？」

Y小姐還說，林逸翔易怒的性格其來有自，小時候林時常被母親言語斥責，林母也曾透露自己曾因犯錯，被她的父親關在狗籠，導致她跟兄弟姊妹從小就養成強悍的個性。

林婚後不久，原本提議讓媳婦管帳的林母除了要求收回財政大權，還要林停止支付生活費給妻子，林妻打電話給婆婆，想提供開支明細給她，解釋當初林逸翔的戶頭餘額僅剩5萬多元，多數開銷其實是女方支付，反被對方數落，林的岳母以為夫妻口角，想要出面制止，沒想到林母竟在電話另一頭大發雷霆，怒斥林妻家人的是「歹後頭」（壞娘家），接著不分清紅皂白飆罵親家母。Y小姐說：「林的岳母感到委屈，還為此哭了許多。」

對於親友的指控，本刊致電、傳訊息給林逸翔，至截稿前均未獲回應，其經紀人表示，林認為指控屬私領域範圍，不方便多作回應。

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