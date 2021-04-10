《深夜食堂》迎接第一位台灣客人！疫情休500天「重新開張」搶先看

▲《深夜食堂》休息一年半重新開張，迎接第一位台灣客人。（圖／新經典文化）

記者林育綾／綜合報導

風靡台日的漫畫《深夜食堂》，因疫情休息一年半，暌違500多天終於「重新開張」推出續集《深夜食堂23》，破天荒迎來第一位台灣客人，不但點了店裡第一集的招牌料理，還唱起鄧麗君的歌。另為外了慶祝中文版10週年，出版社新經典文化也首度推出電子書，讓1至22集日本國民漫畫能隨身看。

《深夜食堂23》因為疫情而延緩出版，睽違一年半終於端出新菜，而作者破天荒讓食堂迎來第一個台灣客人，她不但點了店裡第一集的招牌料理，還唱起鄧麗君的歌，原來這位台灣女孩的母親，其實跟店裡的常客有一段感人的往事。

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▲《深夜食堂》迎來第一位台灣客人，還唱起鄧麗君的歌。（圖／新經典文化）

▲▼作者安倍夜郎擅長把一個簡單食堂，描繪成有人生況味的溫暖地方。（圖／新經典文化）

《深夜食堂》中文版漫畫堪稱新經典文化的「鎮社之寶」，為了慶祝繁體版出版10周年，與日本小學館聯手，推出全系列漫畫電子版，並邀請《深夜食堂》的常客讀者們上網選出每一集最難忘的料理，每天送出一本最新一集的漫畫。

新經典文化表示，作者安倍夜郎擅長把一個簡單食堂，描繪成有人生況味的溫暖地方，當故事打動人，讀者就會對料理有想像與期待，甚至自己在家把料理做出來。而過去10年，在家做過書中料理的名人很多，此次還聯手影劇美食圈的兩位大叔蕭維政、蘇彥彰，以及「深夜女子料理百科」節目裡的女主廚，包括毛奇、Yen、李姝慧等，一起呈現深夜食堂最受歡迎的10道料理。

▼《深夜食堂23》迎來第一位台灣客人，部分內容搶先看（圖／新經典文化提供）：

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