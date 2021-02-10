圈粉3代「舒迷」引發文壇暴動！舒國治《理想的下午》20週年改版

▲舒國治《理想的下午》20週年全新改版，引發文壇騷動。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

散文作家舒國治知名作品《理想的下午》20週年改版，由新經典文化發行，人稱「舒式風格」，文體自成一格，收服不同世代的「舒粉」，在文壇引發騷動。編輯人黃威融甚至被感動到說，「讓我想編一本理想的生活雜誌」；歌手、詩人許含光也說，「不理想的日子裡，擁有此書，則無刻不在路上，無刻不在晃蕩。」

舒國治《理想的下午》20週年全新改版登場，新經典文化提到，20年前他以有別於社會汲營焦躁的步調，寫出素樸閒散的生活者，寫旅行也寫晃蕩，被幾代文青奉為經典，甚至有北京陌生男女相約，以此書為暗號，標誌自己的閱讀品位；20年後再讀，仍然能感受到其不誇大浮泛的語言，有其長鮮且美的質地。

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20週年版增加了作者新版自序，還有〈一千字的永康街指南〉、〈旅館與台灣人的起居〉、〈旅夜書懷〉、〈如何經營民宿〉、〈台灣最遠的咖啡館〉、〈咖啡館的掌櫃〉6篇名篇，更邀請梁文道撰寫推薦序。

▲舒國治《理想的下午》20週年全新改版，引發文壇騷動。（圖／新經典文化提供）

舒國治文體自成一格，文白相間，人稱「舒式風格」，影響了20年來台灣散文讀者、寫作者，新經典也邀請10位資深讀者以短文回饋，有編輯人黃威融說，「因為《理想的下午》太動人，讓我想編一本理想的生活雜誌。」《小日子》社長劉冠吟說，「沒有讀過的人，這次不要錯過經典雋永的老派浪漫。」作家陳德政說，「舒國治寫生活中的無聊，他過的卻是最有趣的日子。」

其中也找到讓新世代有共感的主題，例如：簡樸的生活美感、不受羈絆也不掠奪的生活方式、旅行時忠於自我的步調、晃蕩的自由感。作家洪愛珠激動分享，「二十歲形狀未定時，讀見此書，吃驚有個前輩人活成這樣，後做什麼，如賴床、漫無根由的旅行，似全部可以。不怎麼為世情所侷，為他人所動，因此度過自在的青年時代。」年輕一輩如歌手許含光、演員巫建和也都成為「舒式讀者」，加入推薦行列。

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