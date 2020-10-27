租個房子就改變人生！日本搞笑藝人畫「房東阿嬤與我」賣破百萬冊

▲藝人浩子（右）與馬世芳出席《房東阿嬤與我》新書發表記者會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本搞笑藝人矢部太郎9年前在東京租下一棟老房子，認識了高齡87歲不可思議的房東阿嬤，從剛開始的不適應，到後來培養出忘年之交，他也提筆畫下兩人的生活日常，引發廣大迴響，漫畫累計銷銷量更高達118萬冊！如今《房東阿嬤與我》由新經典文化在台發行中文版，藝人浩子更為動畫片「一人分飾三角」配音，看到矢部在書中的分享，也回想起自己多年前剛出道的回憶，直說心有戚戚焉。

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▲日本搞笑藝人矢部太郎畫《房東阿嬤與我》，在當地賣破百萬冊，還有人稱他是「被搞笑藝人耽誤的漫畫家」。（圖／新經典文化提供）

藝人浩子與馬世芳今（27）日下午出席《房東阿嬤與我》新書發表記者會，浩子提到自己跟作者矢部太郎一樣，都是搞笑藝人出生，他自己也有個懷念的阿嬤，還有在京都認識日本阿嬤的回憶，因此對漫畫內容有高度共鳴。

他聊起曾經在京都認識的日本阿嬤，因為當時送了阿嬤禮物，沒想到對方卯起來回禮，門鈴一直響，平均每小時就來按一次，告別時還拿了玄關兩隻玩偶要送給他，讓全場也忍不住為「日本阿嬤魅力」開懷大笑。

浩子說，這本書簡直就是他的故事，甚至拉兩個孩子一起共讀本書，他和孩子回顧自己的演藝生涯，也曾經歴躲在後面不敢講話，默默的被晾在旁邊等待機會的時期。而他對於矢部太郎身材瘦小，曾在節目中因為效果，被摔角選手「摔出去看能飛多遠」惡整也非常有感，「好像每個搞笑藝人都一定會碰到摔角選手。」、「這本書好像真的是我自己畫的書。」

▲▼矢部太郎《房東阿嬤與我》中文版如今在台發行，他也親筆手寫中文書名。（圖／新潮社／社新經典文化提供）



馬世芳也提到，漫畫中有提到，阿嬤只會去「伊勢丹百貨」，還是優雅地搭計程車前往，因為其他地方的變化太大了，對經歷過戰爭時期的阿嬤來說，是「難以走進」的存在，只剩下伊勢丹百貨還是熟悉的場所。

《房東阿嬤與我》故事自9年前開啟，當時39歲的矢部太郎在東京租下一棟老房子的2樓，認識了87歲高齡、不可思議的房東阿嬤。他畫下兩人生活的日常，開始在《週刊新潮》雜誌連載，引發日本社會熱烈迴響，讓許多人開始思考「跨世代共同生活」的價值。

▲《房東阿嬤與我》在日本累計銷量高達118萬冊。（圖／新經典文化提供）



《房東阿嬤與我》在日本2017年底出版後，一鳴驚人，不但登上2018全年暢銷冠軍，累計銷量118萬冊，更獲第22屆手塚治虫文化獎，被日本讀者譽為神奇的作品，還有人一年內陸續買了7本分送親友；矢部太郎甚至被譽為「被搞笑藝人擔誤的漫畫家」。

而浩子更為《房東阿嬤與我》NHK動畫影片配上中文發音，他分別以國台語雙聲，「一人分飾三角」，尤其在替阿嬤配音時，浩子也說「特別有感！」好像能跟阿嬤連結，讓從事廣播工作擅長聲音表情的馬世芳也衷心讃歎「真的很動人」。

《房東阿嬤與我》由新經典文化出版繁中版，在10月28日上市，「跨界王」黃子佼、《消失的情人節》女主角大霈也紛紛推薦，稱讚該書「幽默、暖心、無厘頭！」「有忍不住一直看下去的魔力！」

影／《房東阿嬤與我》 烏龍麵與螢火蟲－浩子配音：

▼《房東阿嬤與我》部分內容。（圖／新經典文化提供／OOYASAN TO BOKU©Yabe Taro / YOSHIMOTO KOGYO 2017）

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