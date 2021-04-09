美艷妻怪怪！他驗DNA驚見2孩子都非親生　在鑑定中心撞牆瘋了

▲男子得知兩個孩子都不是他的，氣得往鑑定中心的牆上撞去。（示意圖／pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸DNA親子鑑定師戴維從業12年，接手近2萬個委託，非親生的概率在26至28％。他說，平時很少看連續劇，因為他工作環境遇到的事比連續劇還要狗血。

「來我們機構做產後親子鑑定的，大多是男性」戴維說，曾經有一名30多歲的男客戶察覺婚姻生活有異，鑑定後才發現兩孩子都不是親生的，氣得直接要推開窗戶跳樓，被阻止後又撞牆想輕生。

原來，漂亮的妻子一點都不愛他，懷孕生子只為了拿到公公給200萬元人民幣（約868萬元新台幣）的獎勵。最讓男客戶無法接受的是，妻子夥同前男友發生關係懷孕騙錢。最後這名男客戶在懷疑跟受到刺激的雙重影響下，罹患突發性精神病，難以治癒。

▲DNA親子鑑定師戴維。（圖／翻攝正觀新聞）



戴維表示，也有客戶看了自己的孩子，覺得很像妻子的前男友，因此要求一家三口進行親子鑑定。最後證實是親生孩子沒錯，但妻子也因丈夫的不信任而心懷怨言，可能無法回到先前的默契狀態。

戴維透露，他從業12年，接手近2萬個委託，「非親生」的概率在26%到28%之間，出軌、亂倫、私生活混亂等原因五花八門，「我現在很少看電視劇，因為生活遠比電視劇要狗血的多」。

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