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太魯閣號第8車廂放在「228公園」　李正皓：葉毓蘭至今最正確建議

記者林彥臣／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌重大事故造成嚴重傷亡，國民黨立委葉毓蘭提議把第8節車廂放在228公園永久保存，引起網友砲轟「消費受難者家屬」的質疑與爭議。對此政論名嘴李正皓指出，這是葉毓蘭當立委至今，做過「最正確的建議」。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲葉毓蘭提議把太魯閣號第8節車廂放在228公園，遭到網友的砲轟。（圖／記者黃國霖攝）

李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上指出，葉毓蘭當上立委至今，沒有提過什麼好案子，但是要避免「今天公祭，明天忘記」就必須這麼做，要放在228公園或其他地點可以討論，但是「要避免再犯同樣的錯誤，必須先面對錯誤」。

▲▼李正皓認為，保存太魯閣號第8節車廂，是葉毓蘭最正確的建議。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓認為，保存太魯閣號第8節車廂，是葉毓蘭當立委以來，最正確的建議。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓說，在日本就有一個「火車事故」的故事館，凡是發生事故的列車，都陳列在館內，而且列車擺放的角度與方位，都跟當初發生事故的情況100%還原。

李正皓強調，因為日本人認為，這些東西一定要完整保留，要讓政府、讓人民看到，之前是怎麼犯錯的，另外美國人也把最傷痛的911事件相關遺跡保留在紀念館，「我們都不想面對悲劇，我們都不想面對傷痛，可是你不去面對它，改天它就來面對你」。

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