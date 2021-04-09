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端午返鄉搶票預備！金、馬、澎班機「4／12開放售票」

▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲離島端午連假加班機下周開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年端午有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,416架次，計147,985個座位數，並自4月12日（下週一）上午9時起開放訂位。

今年端午假期自6月12日(週六)至6月14日(週一)有3天連假，民航局規劃，6月11日(週五)至6月15日(週二)為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖-金門航線)792架次、87,096個座位數；金門航線436架次、48,104個座位數；馬祖航線188架次、12,785個座位數；上述3離島航線共計提供1,416架次、147,985個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午連假，於尖峰時段6月11日至6月13日臺灣出發往離島方向，以及6月13日至6月15日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局強調，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩之措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。

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