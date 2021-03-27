坐飛機嫌熱直接打開艙門通風　男子遭拘留10日處罰

▲大陸一名男子於飛機起飛前將緊急通道門打開，險些造成意外。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子近日在昆明搭乘南方航空班機，飛機起飛前，這名男子因覺得機艙內空氣不流通，悶熱的環境使他坐立難安，於是將身旁的緊急逃生門直接打開，也因此造成班機延誤。事後，該名男子雖向外界表示歉意，仍遭到機場公安處罰行政拘留10日。

▲這名男子嫌機艙內太熱，因此打開緊急艙門通風。（圖／翻攝澎湃新聞）

《央視》報導，這名男子在拘留期間表示，當時不是故意把艙門打開，「首先向大家道歉，覺得熱嘛，拉下去（把手）透風，真的沒想到艙門就開了。」由於該男子的行為影響了空中安全，雲南機場公安依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第三十四條第一款規定，對其做出行政拘留10日的處罰。

▲男子闖禍後遭行政拘留10日。（圖／翻攝澎湃新聞）

據悉，深圳航空於2020年也曾經發生過乘客將艙門打開的意外事件。當時一架從廣州飛往南陽的航班，在抵達南陽姜營機場時，一名女大生自行將緊急艙門打開，導致安全滑梯自動彈出，造成後續航班延誤。

根據乘機經驗，一般乘客選擇坐在逃生出的位置時，空服員都會在起飛前向乘客解說安全須知，提醒乘客如發生意外事故或緊急事件，需協助空服員打開緊急逃生出口。而這名女大生疑似是第一次坐飛機會錯意，以為飛機停穩後便要協助打開艙門，才會惹出這起麻煩。

