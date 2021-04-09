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魏海敏13歲就登台、50年後首度演自己！鏡頭魔術師打造舞台震撼畫面

▲▼魏海敏與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲京劇天后魏海敏與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

台灣京劇天后魏海敏從11歲就進入劇校，13歲正式登台，50年多年來詮釋不同性別、多個經典角色，如今她與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》，除了一人演出6個傳奇角色之外，第7個角色首度挑戰「演自己」，更找來2位曾獲國家文藝獎的「鏡頭魔術師」張照堂、陳界仁，打造充滿震撼的照片和錄像。

▲▼魏海敏與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

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▲魏海敏在《千年舞台，我卻沒怎麼活過》首度挑戰「演自己」。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

魏海敏13歲就登台，她是「海光國劇隊」旗下的「⼩海光劇校」第一期生，嗓音外型俱佳的她，頓時就成為備受期待的京劇新秀，成長過程很長一段時間都在勞軍演出。而台灣從80年代開始，社會氛圍突轉，「西化」成為風潮，迫使她重新審視自己所學。

除了破舊立新，演出了當代傳奇劇場改編莎劇的《慾望城國》裡馬克白夫人，以現代劇場形式重新詮釋京劇；又在兩岸開通後，毅然決然赴北京拜師學藝，以「梅派」的表演精隨深入傳統技藝，在傳統與創新間，魏海敏都兼收並蓄走出自己的一條路。

▲國家兩廳院旗艦製作《歐蘭朵》，魏海敏就曾經獨角演出雌雄同體。（圖／國家兩廳院提供）

▲魏海敏演出孟小冬。（圖／國光劇團提供／劉振祥拍攝）

不管現代或是傳統，魏海敏都深刻地演繹了許多讓人難忘的經典角色，包括穆桂英的堅韌、楊玉環的才美、曹七巧的壓抑、孟小冬的追尋、米蒂亞不顧後果的反撲，以及歐蘭朵雌雄同體的靈魂。

《千年舞台，我卻沒怎麼活過》不只回顧了魏海敏的人生，更從她身上，映照出孕育她成長的台灣這塊土地變化，政治、文化、思潮的波瀾。王景生挑選了6個魏海敏曾經飾演的經典角色穿插其中，並讓她扮演劇中第7個角色，也就是「魏海敏自己」。

針對「演自己」的挑戰，魏海敏當時也說，「在這戲裡我要演魏海敏，這事情就大條了，我演我？我又是誰？我是什麼樣的人？我自己也不是太清楚。」她表示，每個人對自己往往都是最不了解的，「因為自己看不到自己」。在過程中，導演不斷挖掘她的過往和內心，讓她數度淚崩，回首自己一路以來的戲曲人生，還是忍不住掉下眼淚。

▲▼魏海敏與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲《千年舞台》更找來2位曾獲國家文藝獎的「鏡頭魔術師」張照堂、陳界仁操刀。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

此外《千年舞台》更找來2位曾獲國家文藝獎的「鏡頭魔術師」張照堂、陳界仁操刀，其中張照堂雖然生長在醫生世家，但從小叛逆，不顧家裡反對，一直走著不同的路。從小就喜歡用相機記錄身邊的人、事、物，長大後因為工作關係，更能看到不同人在身體語言或是臉孔上，有更強烈的性格，社會的影響。

張照堂說，生命一直在迴旋轉變，不只二元對立，也可以和諧存在。我拍攝的常民生活，雖然感受生命的困惑悲苦與挫折感，但生活即使如此，鏡頭下捕捉到去努力去爭取的時刻，是很充實有意義的。

導演王景生回想第一次看到張照堂影像的震撼，「我曾經在台北市立美術館看過張老師主要作品回顧展，他的照片記錄了台灣本地人的日常生活，令人讚嘆，也喚醒了那個已經消失的年代。」而這個部分剛好補足了魏海敏生長年代的另外一面。

▲▼魏海敏與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲魏海敏與導演王景生合作《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

因為雖然在同一個時空，但魏海敏是進入左營軍隊的京劇學校，每天所見所聞都是有關京劇或是勞軍的一切；但張照堂的鏡頭下，卻呈現出完全不同的風貌，而劇場獨有的空間寧靜感，以張照堂的影像呈現出生命中暴力、脆弱與生存的三個層面，台灣底層人的生活一覽無遺，這樣兩相並呈的方式，讓觀眾一同遙想當年走過的經歷。

影像藝術家陳界仁則為此劇創作了3段共18分鐘的錄像內容，從國共內戰，國軍與京劇歷史糾葛，到魏海敏台前台後的生命經歷。陳界仁說，「我們無法再現當年，只能從魏海敏的氣味，那種本人有著單純氣質，但卻可以化作無數複雜情感的千面形象，來重新創造影像，我們希望用一個劇場人的生命史，折射出多面向的異質空間。」

《千年舞台，我卻沒怎麼活過》將在4月9日至11日於國家戲劇院演出4場，戲劇院一樓大廳也與台灣品牌JHENG JEWELLERY舉辦「《千年此刻》JHENG JEWELLERY藝術特展」。更特別邀請《千年舞台，我卻沒怎麼活過》作為2021台積心築藝術季的開幕演出，4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳登場；而藝術季以聚焦女性藝術家為主題，也策劃「《魏‧來時／魏‧來路》魏海敏的舞台故事」特展，自即日起至25日在新竹縣政府文化局美術館展出。

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