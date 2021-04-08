大樂透投注站按錯！高雄男爽中1億　老婆不信「快睡，別做夢了」

▲高雄苓雅大福興彩券行過去開出3次頭獎，今年初二是第四次。（圖／翻攝自GoogleMaps）



記者柯沛辰／綜合報導

今年初二大樂透頭獎1億元一注獨得，由高雄苓雅區大福興彩券行開出。台彩表示，中獎幸運兒是年約50歲的男子，本來要系統包牌8個號碼，但投注站按錯，按成包9個號碼。當下他摸摸鼻子，多付2800元買彩券，怎料事後竟爽中1億元，讓他又驚又喜，晚上趕忙告訴太太，卻被回「快睡，別做夢了」。

台彩董事黃志宜7日透露，中獎者和太太都在民營企業上班，有2個高中女兒，但領獎後還是繼續低調上班，不希望影響孩子的價值觀，所以身邊親友和孩子都不知情。有趣的是，得主當晚發現中頭獎後，興奮搖醒已入睡的妻子，但妻子當下不信，一度還要丈夫「別作夢了」。

黃志宜說，得獎者為了感謝投注站，除了委託轉交66萬元支票，希望給店內的南海紫竹寺觀音佛祖添香油錢，也另外包10萬元感謝彩券行。不過，彩券行老闆、紫竹寺主委郭國民將10萬元全數捐給衛福部賑災專戶，以幫助太魯閣事故的傷亡者。

黃志宜指出，得獎者年薪百萬，買了10幾年彩券，這次想說花1400「系統包牌8個號碼」，結果投注站按成「系統包牌9個號碼」，得主也不好意思拒絕，就多貼了2800元，沒想到最後不僅抱走1億元，還中了18注叁獎、45注伍獎、20注普獎，總金額高達1億95萬6千726元。

據悉，「大福興彩券行」位在高雄市苓雅區成功一路，曾開出4次頭獎、13個春節百萬大紅包，是全台唯一連續6年都開出百萬大紅包的彩券行。這次2月13日開出9連碰大樂透頭獎、84注全部中獎，恐是有史以來第一次。