東新營造負責人才被傳喚！　「黑猴」1家三口全被帶回花檢偵訊

記者黃彥傑、陳以昇、邱茀濱／花蓮報導

台鐵太魯閣號408次列車2日釀重大死傷，花蓮檢警7日才約談東新營造負責該工地監工綽號「黑猴」的林長清，8日就將他兒子及妻子一併帶回花檢。據悉，林長清的兒子才是具有證照的「正牌工地主任」，但卻是由爸爸執行監工，疑似是借牌執行。

▲「黑猴」林長清妻子與兒子被帶回花檢。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



林長清兒子曾掛名事故現場的工地主任，但檢警發現後來工地主任就從林長清兒子換成由李義祥違法兼任，另查出林男苦心栽培兒子就讀新竹某科大營建管理學碩士，並取得工地主任資格；檢警也將釐清東新營造是否以借牌頂替方式，包庇下游劣質包商施工。

吹哨者持照片向專案小組檢舉，照片顯示事故發生前林男兒子曾多次出入清水段明隧道工程工地，並竄改施工期限，但檢警根據情資調查，發現該工程發包後，工地主任一直是林長清的兒子擔任，直到今年施工期限逾期，東新營造向台鐵申請展延施工期後，工地主任就變更成李義祥違法兼任。

檢警證實，林長清的兒子才是具有證照的「正牌工地主任」，卻是由爸爸執行監工，疑似是借牌執行，因此檢方同時也約談林長清兒子。另外，林長清原先7日在地檢署複訊後遭到請回，不過，林長青8日又因廉政署、調查局偵辦該工程弊端，因此再度被送到地檢署進行複訊，而目前全案仍積極偵辦釐清當中。