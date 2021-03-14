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土地公生日也是龍頭節　桃園青埔「靠青」社群PO文說典故

▲土地公生日也是龍頭節，靠青社群說典故。（圖／靠青提供）

▲土地公生日各地土地公祠相當熱鬧。（圖／記者楊淑媛提供）

記者楊淑媛／桃園報導

眾所皆知每年的農曆2月2日(14)日是土地公生日，殊不知這一天，又稱「龍頭節」。由桃園青埔年輕族群成立的「靠青」社群，分享龍頭節的典故指出，龍頭節又稱「龍抬頭節」、「青龍節」、「春龍節」，節日日期為農曆2月2日，是中國的傳統節日之一。「靠青」社群PO文說龍頭節的典故，期更多群友認識民間文化。▲土地公生日也是龍頭節，靠青社群說典故。（圖／靠青提供）

▲市議員黃敬平臉書PO文指出，土地公生日也是龍頭節。（圖／翻攝自黃敬平臉書）

無獨有偶，市議員黃敬平也於臉書PO文指出，農曆2月2日是土地公、福德正神聖誕，也是濟公活佛聖誕。這兩天他跑遍各福德祠拜土地公，也跟拜拜的民眾們分享福德正神聖誕福氣。黃敬平說，客家人稱土地公為伯公，祂是每個地方的重要神明，台灣大街小巷都看得到，相傳拜土地公已有三千多年的歷史，民間習俗稱今天農曆2月2日為龍抬頭，期臉友們一整年都有好兆頭、鴻運當頭。▲土地公生日也是龍頭節，靠青社群說典故。（圖／靠青提供）

▲▼「靠青」社群創意十足的「靠青特約卡」成為在地特色標誌。（圖／靠青提供）

▲土地公生日也是龍頭節，靠青社群說典故。（圖／靠青提供）

由桃園青埔年輕族群成立的「靠青」社群，係以社群IP青龍及青龍黨黨員為社群故事，用「幽默感」和引發青埔年輕朋友的共鳴，因有創意十足的「靠青特約卡」成為在地特色標誌。▲土地公生日也是龍頭節，靠青社群說典故。（圖／靠青提供）

「靠青」社群於分享龍頭節的典故指出，龍頭節又稱「龍抬頭節」、「青龍節」、「春龍節」，節日日期為農曆2月2日，是中國的傳統節日之一。根據民間傳說，此為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多。也有人認為「龍抬頭」指的是百蟲開始於初春甦醒：如俗話說「二月二，龍抬頭，蠍子、蜈蚣都露頭。」

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