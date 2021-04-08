雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

▲雲林縣政府34年主辦全國中等學校運動會，部分賽事需借用學校場地，教育處統一調整上課時間。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年主辦全國中等學校運動會，為配合賽事自4月17日至22日為期六天，縣轄內國中小學19日週一到22日週四停班停課，而4月23日週五正常上班上課，對此縣府教育處調整為停班停課，並提前一週於4月10日週六補班補課，故雲林縣轄內國中小等相關單位及學生將會有9天的連續假期。

雲林縣政府睽違34年今主辦全國中等學校運動會，部分賽事需借用學校場地，教育處統一調整上課時間，各國中小在上學期結束後，即1月21、22日及25、26日完成補班補課。但有學生家長反映4月22日周四閉幕，23日周五上班上課，隔天周六、日又放假兩天，建議縣府彈性調整放假，除讓全中運賽場調度順利、比賽得以如期舉行，也方便家長安排行程。

全中運執行委員會在2月9日進行開會決議，簽准4月23日上課日彈性調整到4月10日辦理補班補課，教育處於2月17日發文告知各校。

▲4月23日週五原正常上班上課，縣府教育處調整為停班停課，並提前一週於4月10日週六補班補課，故雲林縣轄內國中小等相關單位及學生將會有9天的連續假期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

全中運4月22日周四閉幕，23日周五上班上課一天，隔天周六、日又放假兩天，建議縣府彈性調整放假，除讓全中運賽場調度順利、比賽得以如期舉行，也方便家長安排行程。但有國中校長指出，校內部分教師因孩子就讀的學校因非補班補課學校，致使有些老師10日無法配合補班補課，認為恐影響課程品質。

斗六鎮南國小校長梁博雍表示，該校一年級到四年級周五上課到中午，五、六年級生則上整天課，影響不大。雲林縣政府教育處表示，彈性調整上班上課是經整體考量，教師如有個別需求，學校會啟動應有代課機制，不影響上課品質及學生受教權。

▲雲林縣今年主辦全國中等學校運動會，賽事自4月17日至22日為期六天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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