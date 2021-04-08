北市私人養豬戶已離牧　動保處：沒有非洲豬瘟疑慮

▲北市動保處採檢台大畜牧場豬隻。（圖／動保畜提供）



記者黃巈禾／台北報導

新北市萬里海岸4日發現海漂死亡豬隻檢出非洲豬瘟（ASF）核酸陽性，全國防疫動員監控與調查，台北市為防堵非洲豬瘟入侵，已於108年9月30日輔導轄內10戶私人養豬戶完成離牧及出清豬隻，且轄內並無家畜屠宰場，北市動保處也於6日加強監控國立台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場所飼的豬隻健康，尚無患傳染病疑慮。

北市動保處表示，北市持續配合中央防堵非洲豬瘟疫病入侵，每日回報養豬場豬隻健康情形訪查資訊，並自108年10月起持續派員查察原私人養豬戶場址現況，計已巡視199場次，各場址皆無復養情形，可有效防堵疫情發生。

▲北市動保處採檢台北市私人養豬戶。（圖／動保畜提供）



動保處呼籲，非洲豬瘟尚無疫苗可預防控制，防堵於境外可避免危害國內養豬產業，國際間自新冠疫情發生後交流趨緩，讓非洲豬瘟入侵危害機會降低，但我國因鄰近中國大陸等疫區，稍不留神傳染病即可能入境，北市現尚無合法私人養豬戶，如民眾發現疑似非法養豬場或有豬隻屍體遭丟棄時，請立即通報1999市民專線，動保處將立即啟動調查，並依「臺北市非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程」前往消毒及採樣。

另外，動保處呼籲國內養豬飼主，如果發現飼養豬隻異常死亡或疑似感染動物傳染病，應立即通報動物防疫機關進行後續管控，如隨意丟棄斃死豬遭查獲，將依動物傳染病防治條例規定處新臺幣5至100萬元罰鍰。更多非洲豬瘟防疫資訊，可至北市動保處官網「非洲豬瘟防疫」專區查詢。