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58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！「整形成30歲少婦」　淒涼現況曝

▲▼58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

▲58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

1995年，26歲的李玉成娶了58歲的馬玉琴，這一對年齡相差32歲的老妻少夫組合，在大陸引起了軒然大波。結婚後，女方為了兩人看起來更般配一些，傾盡家產企圖整成30歲少婦。如今，兩人已發生翻天覆地的變化。

綜合陸媒報導，這對夫妻來自遼寧凌海市，兩人都是一個村子的。馬玉琴出生於1937年，李玉成出生於1969年，差了32歲！

馬玉琴年輕的時候是當地非常出名的戲曲演員，長相俊美，是許多同齡人眼中的夢中情人。而李玉成還是小男孩的時候，就常常跟著馬玉琴的戲團四處看演出，還向父親打聽馬玉琴的情況。

當時，父親說，自己和馬玉琴曾是國小同學。得知這層關係，李玉成心裡和馬玉琴的關係一下子拉近了，當他再次見到馬玉琴時，他主動叫她舅媽。馬玉琴也很喜歡這個小男孩，把他當親外甥看，演出休息的時候，會把他抱到舞台上跳一段。

26歲那年，李玉成加入了馬玉琴的戲團，此後，兩人常常同台演出，相處的時間更多了，兩人之後相愛了。

▲▼58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

▲馬玉琴還去整形變年輕。（圖／翻攝自微博）

當時，身邊的親戚朋友強烈反對，男方父母拼死反對，認為兒子心理畸形，戀母情結嚴重，「馬玉琴年紀太大，也不能再生育了，會斷了李家香火。」而馬玉琴的丈夫很早就離世，只有兩個兒子。兩個兒子也不理解母親的選擇，強烈反對他們在一起。

結果，馬玉琴和李玉成沒有被世俗打倒，他們堅持了下來，為了在一起住過茅草屋、橋洞……，吃了很多苦。家人越是要把他們分開，他們越愛得濃烈，最後兩家人的關係一度降到了冰點。

李玉成的母親因為對兒子的婚姻極度不滿，常年想不開，內心鬱結多年，2006年就早早離開了人世。他的父親患有嚴重的佝僂病，在妻子去世後，一個人艱難度日。

2017年，兩人開始網路直播，每天早中晚，播6個小時，就是跳跳舞，直播他們的日常。不過，這對夫妻還是被現實打倒，如今已變為陌路。馬玉琴表示，自己身體不好的時候李玉成還依然讓自己做直播，她感到沒有受到尊重，所以決定離婚。而李玉成也說出了心裡話，稱家裡人一直催他要生個孩子。

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