10年未見卻在加護病房碰面！太魯閣號傷者淚：聽見學姐呼喚自己

▲護理師學姐為學弟加油打氣。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、林昱萱／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生重大出軌意外，釀成50死、超過200人輕重傷的慘劇，其中一名逃過一劫的賴先生目前正在門諾醫院治療，而恰巧其國中學姐剛好在醫院擔任護理師，兩人相隔十年未見，沒想到卻是在醫院碰面。不過，賴先生也在學姐的加油打氣之下，化解內心的不安與恐懼。

賴先生雖然逃過死劫，但其因頭部多發性骨折且有嚴重撕裂傷、顱內出血被緊急送往醫院開刀，是門諾醫院收治的病患當中最嚴重的一位。此外，賴先生回想起當時情況，仍心有餘悸地提到，「完全沒有印象也不知道發生了什麼事，只記得自己坐在車廂間的車門邊，火車何時撞上完全不知，當眼睛再度睜開時已經在醫院裡。躺在擔架上，頭部被包覆著，聽著現場醫護人員急促的聲音及不斷的詢問家人電話，才意識到自己可能很嚴重。」

此外，由於事前未告知家人要返家，因此家人並不知道他就在這班車上，手機因為猛烈撞擊早已不知在何處，除了父親的電話外，腦海中完全想不起其他家人的號碼，由於父親當天可能在工作而始終未接起電話，就在賴先生也開始心急的時刻，聽到熟悉的聲音喊了他的名字，帶著微弱的意識，原來叫他的護理師正是他的國中學姐，所幸在學姐的協助下，順利的聯繫上家人。

據了解，兩人從國中畢業之後就沒有見過面，而許姓護理師也表示，當時看到學弟真的很震驚、難過，因為以前是同一個樂團的，且兩人演奏的樂器都是小號，因為經常要一起練習，所以對方就像她的弟弟一樣，當下看到他滿臉是血、眼睛腫脹，內心真的很痛。

不過，護理師隨即轉念想到，自己身為護理人員，除了馬上轉換心境給予他更多的信心與鼓勵外，也透過床邊禱告盼他能夠早日脫離險境，所幸經由加護病房醫護同仁的細心照護，傷勢日趨穩定。另外，目前賴先生已經由加護病房轉出一般病房，而他也提到，自己真的很幸運，除了要感謝醫護人員就致以外，更感謝學姐第一時間的幫忙，出院之後自己會盡微薄之力捐款給醫院，希望可以幫助更多需要幫助的人。

門諾醫院心理師梁温潔表示，面對如此大的衝擊，如何撫平傷者與家屬的傷痛，除了需要時間外，也可透過陪伴與傾聽讓情緒找到出口，而有些傷者甚至聽到某些關鍵字仍會出現恐懼或夜裡難以入睡的情形，建議親友們適時給予協助，若情況沒改善或日趨嚴重，就應尋求治療管道。