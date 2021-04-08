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再3天迎白沙屯媽！北斗肉圓生+香菜咖啡延續4年　提供超過萬份餐點

▲前年白沙屯媽行經彰化設點心站送萬份餐點。（資料圖／莊浚勝提供）

▲前年白沙屯媽行經彰化設點心站送萬份餐點。（資料照／莊浚勝提供）

記者唐詠絮／彰化報導

粉紅超跑要來了！白沙屯媽祖將於(11)日深夜起轎，展開8天7夜的進香活動，北斗肉圓生與偑巷咖啡等20多人集資，每天下午3時30分在神轎前方路上提供超過萬份香菜咖啡及肉圓，還有限量醫用口罩及環保袋等等，要讓香燈腳跟著遶境同時，也能感受到彰化滿滿的人情味。

偑巷咖啡店長莊浚勝受到白沙屯媽祖的庇佑，如今在北斗鎮開開發香菜咖啡，已經在全球獨領風騷，更成為電視美食節目造訪的首選之處，如今只要有時間都會回到苗栗拱天宮參拜，家中目前也有供奉白沙屯媽祖的分靈。

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▲前年白沙屯媽行經彰化設點心站送萬份餐點。（資料圖／莊浚勝提供）

而2017年一名家住田尾鄉的白沙屯媽祖虔誠信眾身體不好，在祈求媽祖保佑後竟然身體奇蹟似的痊癒，於是發心每年要跟隨白沙屯媽祖，2018年開始請信徒吃「肉圓生」肉圓，從10名信眾集資，數量擴大到今年每日提供400份。

▲前年白沙屯媽行經彰化。（資料圖／莊浚勝提供）

▲白沙屯媽行經彰化。（資料照／莊浚勝提供）

莊浚勝說，因為疫情的關係點心站煮食物會比較有接觸的危險，從白沙屯媽祖進入到彰化，發動志工，只要鑾轎沿途經過，所有的餐食包括咖啡等等，每天下午下午三點半在神轎前方路上肉圓每天400份、香菜咖啡每天400杯、耳掛咖啡每天400包、北斗全家便利商店集資麵包每天400碗；另外醫用口罩2,000片、環保袋500個則是發完為止，更希望在媽祖的庇蔭下，所有的鄉親都平安健康。

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