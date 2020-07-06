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擔心信徒太熱中暑　白沙屯媽「掛渦輪」起駕抵彰化！比去年快6小時

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▲▼白沙屯媽掛渦輪，清晨起駕到彰化比去年快進6小時。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽遶境掛渦輪，清晨起駕上午已到彰化，比去年快近6小時。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中、彰化報導

白沙屯媽繞境進香6日邁入第2天，凌晨4點一到就從清水起駕，除了比去年提早1小時外，媽祖似乎擔心信徒因天氣炎熱中暑，瘋狂趕路，上午約9點半就通過大度橋到彰化，整整快快6小時，讓信徒笑說，「媽祖可能有裝渦輪！」

今天凌晨4點，白沙屯媽從清水中山路起駕，在5點17分左右抵達向上路七段、沙田路口，媽祖決定走沙田路進入龍井，並沿著沙田路前進。由於這路線剛好是大甲媽去彰化繞境路線，信徒都很開心能同時有大甲媽及白沙屯媽的保佑，紛紛出來迎接。

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▲▼白沙屯媽掛渦輪，清晨起駕到彰化比去年快進6小時。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽清償4點救起駕趕路，信徒也緊緊跟隨。（圖／民眾提供）

由於正值炎夏，近日氣溫飆高，媽祖似乎擔心參加繞境的信徒中暑，提早1小時起駕同時迅速趕路。隨行的3萬多名信徒也不是省油的燈，勇腳緊緊跟著，只有在童綜合醫院、大肚沙田路三段一處民宅、威豹電池與興農烏日廠稍作休息。上午9點25分左右就通過大肚橋進入彰化，比去年快了近6小時。

▲▼白沙屯媽掛渦輪，清晨起駕到彰化比去年快進6小時。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽上午9點多就離開台中到彰化。（圖／民眾提供）

由於白沙屯媽路線不一，難以掌控，隊伍也長達1公里多，加上清晨上班、上學時間人車多，恐造成交通雍塞。所幸在清水、烏日兩分局部屬警力得宜下，超前部署並彈性調撥車道，讓繞境隊伍和用路人都能平安順暢。

白沙屯媽目前已抵達彰化市，在張山路上的彰化聯誼會停駕，預計下午3點再起駕。而秀水鄉親也從昨日開始網路留言集氣，直呼「白沙屯媽好久沒來秀水」，希望白沙屯媽今晚可駐駕秀水。目前已有近千人在社群網路留言集氣，希望願望成真。

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