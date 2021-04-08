玻璃保護貼裂了懶得換！35歲女滑手機劇痛　碎片竟然插進骨頭裡

▲女懶得換保護貼，導致手最後得開刀。（圖／翻攝自微博／杭州電視台）

記者李振慧／綜合報導

浙江杭州市一名女子近來不小心摔到手機，導致鋼化玻璃保護貼裂開，然而她卻繼續使用，沒想到滑手機時貼膜碎片刺到手指，即使拔出後仍然感到劇痛，就醫發現碎片竟然已經刺在骨頭上。

35歲女子菲菲（化名）表示，今年過年老公買了新手機給她，還貼好鋼化玻璃保護貼以保護手機，不過近來接電話時卻不小心摔到，由於手機可以正常使用，保護貼也只是有裂痕便繼續使用，沒想到這後來卻給她帶來巨大傷害。

菲菲某天從包包掏手機時，右手拇指突然被貼膜刺到，雖然立即將碎片拔掉並止血包紮，然而傷口癒合後手指卻還是很痛，甚至讓手無法使力，只好前往醫院骨科就診。

醫生判斷貼膜碎片還殘留在患者手中，便於上月15日進行手術，最後在骨頭上找到一塊約5mm×2mm的小碎片，因為該異物導致神經瘤增生，手才會持續感受到劇痛，後來取出碎片並切除神經瘤，就為菲菲縫合了傷口。

新聞曝光後讓網友表示，「趕快把我碎掉的手機膜給撕了」、「不要懶，壞了就要換」、「太可怕了，小傷口也不能輕視」、「這種膜就像刀片一樣鋒利」、「嚇得我趕快去把碎的膜換了」。

▼醫生手術後已順利取出小碎片。（圖／翻攝自微博／杭州電視台）

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