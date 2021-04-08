常常盤點但不用天天盯盤！　他45歲學存股...股利年領200萬

▲投資理財是許多人的課題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／謝士英

存股的目的在於，用合理或便宜的價錢投資一家好公司。每年在暑假期間配得高於銀行定存的股利，不會貧於買賣賺差價。

對我而言，不需要天天守著股票的瞬間漲跌。個人沒有買賣股票的最長紀錄是2007年8月到2008年6月，將近十個月，因為到美國北達科達大學（North Dakota State University）擔任交換教授。我周遭做短線的朋友卻是完全不同，若有長假，一定出清存股，怕放假的幾天裡有什麼風吹草動。

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這沒有對錯，存股和賺差價可以說是兩種不同的遊戲規則或心態。最怕的是用賺差價的心態去存股，反之亦然。有同事想要存股，但早上一開盤股價下跌就打電話來問是否要賣。我的甜美回籠覺就被打斷，令人哭笑不得。

用好價錢投資好公司是我的目的。好公司的營運不會一天就轉壞，壞公司也不會一天就變好。所以我不用每天掛在電腦前，像警衛般目不轉睛地盯著螢幕。

我會像平常逛超市那樣注意菜價，心中對菜價的高低就會產生一種感覺。當大白菜一顆要價200元，我不會買。太貴了！盛產期一顆十元，還買二送一。二話不說，我一定多買幾顆回家，炒開陽白菜。吃不完的醃起來，以後做酸菜白肉鍋。

按照巴菲特原則，對某公司我心中會有一個合理價格。當股價低於這個價格時，我就會考慮買進。保守的我通常是一張一張的買，希望能夠盡量降低持有的成本。至今仍是如此。

每隔一段時間，通常是每個月或每季營運報告出來時，我會上Yahoo! 奇摩股市追蹤公司的表現。與前一年相比，若是公司財報顯示過去四季的營運獲利都有成長。我會保守的假設今年配發的股利應該不會比前一年少，而據此來決定在目前的價格是否還值得再加碼？

我持有的股票傳統產業比較多，會常常上街看景氣狀況。走進不同的7-11，買幾顆茶葉蛋之餘順便問問生意如何。經過星巴克，會瞄一下店內的客人是否滿座，還是空空如也。

2020年過完農曆春節，新冠肺炎肆虐，兒子要回上海上班前，去超市帶些補給品回去。諾大的家樂福居然買不到大包裝的統一肉燥麵，只剩下零星的兩、三包。在擔心兒子回去工作所面對的風險下，貨架上缺貨的泡麵又讓我的心情回復了一點。這應該是所謂的要投資商業大街，不要投資華爾街吧？逛街時多看看，多問問，應該是不會錯的。

若想要存股，就一定要學做一個理性的投資人。大多數的人喜歡跟隨潮流，比較不願意特立獨行。這也可能是傳統教育的結果。凡事都與別人唱反調當然會討人厭，但沒有自己的主見也容易被別人牽著鼻子走。

在股市中，絕大多數人是在賺差價，看著線型低買高賣。也有人花大錢加入股友社，跟著聽明牌。長久下來沒賺到錢，卻一心認為下一次會不一樣。將好好一個投資市場玩得像是賭場。所謂十賭九輸，有那麼多人賠錢也就不足為奇了。這些都算是非理性的投資人。

前文提到：「不要和你的股票談戀愛。」我會將這種投資人歸類為感性投資人，好像是某家公司的死忠粉絲一樣。我可以是棒球中華隊的球迷，隨著球隊的戰績歡呼和落淚。但投資一家公司不應該如此，公司的業績和展望好，我們可以參與投資，與公司一起成長。

當公司營運走下坡，或整個產業沒落，我們沒有必要和這家公司如鐵達尼號一樣永遠躺在大西洋的海底。理性的投資人會及早發現公司出了狀況，沒有必要一起演出殉情記。

理性投資人應該像一般的家庭主婦，常常去逛市場，知道菜價的起伏，應該買什麼菜。大白菜一顆200元時絕對買不下手，等到跌得一顆只剩10 元時可能不只是買個三、四顆，多的可以醃成泡菜。某些貴婦常逛百貨公司，但多半只是看看而已。等到百貨公司週年慶時，才捲起袖子大肆採購。所以，理性的存股人應該是常常去逛逛股市，等股價落盡合理價位時才考慮買進。什麼時候是好時機呢？股災通常是股市的大拍賣。不信的話，2021 年暑假再回頭看是否正確！

金融股是我咖啡園裡的主要品種，我會定期追蹤各家的財報和新聞報導，來確保公司營運的狀況。《遠見》與《天下雜誌》每年的產業評比，它們的報導也是我重要的參考。每隔一些時候我都會到Yahoo!奇摩股市的個股公司，瀏覽基本資料裡追蹤公布的每一季獲利，在與前一年做比較。

變好或變壞都是關注的焦點，再與股價比較，做為未來是否增加持股的參考。至於財經台的評論和報導會看，但不會照章全收，而是記錄下來日後做比較，以建立參考的可信度。

另外，我也會翻閱過期的報章雜誌，從現在回頭看當時的預測是否正確，也是一種檢驗報導可信度的方式。就如同在過年無聊時。會把前一年底各大算命大師的預言拿來檢視。像是用照妖鏡一樣，原形畢露，無可遁形。

★本圖文經采實文化授權，摘自《我45歲學存股，股利年領200萬》。