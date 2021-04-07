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募捐假消息瘋傳！遺體修復師哭求「不要再捐了」：化妝品沒地方放

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

台鐵太魯閣奪50人命，不少遺體修復師也自願奔趕當地殯儀館，漏夜修復罹難者屍身，許多熱心的民眾也紛紛捐贈物資及金錢，但一名網友表示，媽媽是遺體修復師，但是媽媽沒有負責台鐵事件的遺體修復，卻收到大量的捐款物資，讓媽媽很困擾，解釋過後卻遭到言語威脅、謾罵，讓他看了很心疼。

有網友在臉書「爆廢1公社」幫忙代發貼文，原PO的媽媽是一位遺體修復師，得知太魯閣事件當下，也想盡一份心力，但因為有其他人前往協助，因此也只是默默關注並替罹難者祈禱，沒想到隔天卻到許多善心人士捐贈的過期化妝品，表示要給太魯閣號的罹難者修復用，「重點我媽『沒有』利用這種事，及打著另一個團隊的名義，募捐任何一樣東西」。

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每接到一通電話，媽媽都要重新解釋一次，也請網友們在募捐的貼文底下解釋澄清，也請大家幫忙刪除假募捐的訊息，但仍敵不過網路的威力，「有些熱心民眾還會直接把東西直接寄到服務處，導致我們真的很困擾，那些化妝品放到沒地方可以放」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO呼籲各界不要再捐物資了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO指出，後來太魯閣號的修復團隊有發聲明，「結果開始有很多不理智的網友打電話給我媽，謾罵、威脅、詛咒我們家，讓我媽很難過的一直哭，也不太敢出家門」，在外縣市讀書的他看了很心疼，「我真的很怕因為這件事，就這樣失去我媽」，希望外界不要再轉傳假消息，也不要再打電話來打擾媽媽。

本站先前也曾報導《「24小時修補遺體」百名修復師0酬勞　原因暖哭！76行者：別捐款了》，「76行者遺體美容修復團隊」在粉專緊急呼籲，「 請大家勿再捐款，耗材資源費用已足夠了 」，並強調長久以來不曾募款，也不拿政府補助、收取家屬紅包等。

貼文一出後，網友們回應，「還不如去捐血來的實際」、「假好心，造成別人的不便」、「還好我有先傳訊息問，不然會造成別人的困擾」。許多人表示，真的有收到一模一樣的消息，「我還真的在群組有收到這則貼文，幸好有人回應這是假的了」、「我也差點問要怎麼捐」、「我差點就要寄出了」。

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