新冠疫苗無法抑制疫情失控？南韓單日飆破700例　恐掀第4次大流行

▲南韓近期新冠疫情又失控，8日創下700人確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情急遽惡化，恐怕將迎來全國性第4次大流行！受到春季氣溫回暖等影響，由於民眾外出聚會、聚餐時放鬆警戒，造成疫情快速擴散，全國各地教會、啤酒吧、托兒所等皆陸續傳出大規模群聚感染，加上變種病毒流入，才會讓單日新增病例突破700人規模，成為繼今年1月7日新增869例後，創下3個多月、91天以來的最高紀錄。

根據《韓聯社》報導，截至8日0時為止，南韓今（8）日上午9時30分共通報700起病例，其中674例為境內感染、26例為境外移入，同時新增2例死亡。目前南韓共累計10萬7598例確診、1758例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增485例（首爾佔239例、京畿道佔223例、仁川佔23例）；釜山新增51例；大田新增24例；渠羅北道新增24例；忠清南道新增18例；蔚山新增13例；慶尚北道新增11例；大邱、慶尚南道各新增10例；忠清北道新增8例；世宗新增7例；江原道新增6例；濟州島新增5例；全羅南道新增1例。

從主要群聚感染案例來看，姊妹教會巡迴聚會感染者散佈於10個市與道，昨新增37人染疫、累計共201例；釜山市某啤酒吧相關群聚感染案飆升至302例；大邱市東區某間補習班造成61人染疫。

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