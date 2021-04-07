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南韓新冠疫情又失控！單日「激增」 668例確診　恐爆第4次大流行

▲▼南韓100萬人已完成疫苗接種，但近期疫情卻又逐漸失控。（圖／達志影像）

▲南韓100萬人已完成疫苗接種，但近期疫情卻又逐漸失控。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情再次進入險峻的境地！由於受到入春後氣溫回暖，民眾出遊或是參與各種聚會與活動，加上變種病毒恐侵入社區，教會、啤酒酒吧、托兒所等傳出大批群聚感染，單日新增確診人數從原本的僅維持3、400多人規模，於數日內激增至5、600人規模，昨（6）日甚至累計600多人確診，為今年1月8日新增674起病例後，89天以來的最高紀錄。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報668起病例，其中653例為境內感染、15例為境外移入，同時新增4例死亡。目前南韓共累計10萬6898例確診、1756例死亡。

政府與專家警告，若民眾輕忽此次疫情惡化，則全國恐會掀起第4次大流行。

▲▼南韓姊妹教會巡迴聚會累計至少164人以上確診。（圖／達志影像）

▲南韓姊妹教會巡迴聚會累計至少164人以上確診。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增413例（首爾佔196例、京畿道佔173例、仁川佔44例）； 大田新增61例；釜山新增38例；蔚山新增26例；慶尚南道新增25例；大邱、江原道各新增16例；忠清北道新增15例；忠清南道新增11例；全羅北道新增10例；慶尚北道新增9例；全羅南道新增7例；濟州島新增3例；光州新增2例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，姊妹教會巡迴聚會感染者散佈於10個市與道、至少164人以上確診；釜山某啤酒酒吧造成290人以上群聚感染；仁川市延壽區某幼兒園累計56人確診，其中50多歲的女院長在死亡後才確認染疫。

►南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

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