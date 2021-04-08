成大人的青春！台南後站今日拆除　上千人不捨：承載異鄉人歸心

▲台南車站後站將拆除。（圖／翻攝自Facebook／台南式）



記者崔子柔／綜合報導

台南後站在1977年時為了平衡前、後站區的發展而興建，因為鄰近成功大學，是許多學生通勤的必經之地，也在此留下許多回憶，今（8）日將動工拆除後站，許多民眾紛紛前往拍照，道出不捨之情。

隨著鐵路地下化工程進展，去年底開始興建臨時後站，如今終於竣工，將在今日啟用，舊後站的拆除工程同時也將開始。

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珍重再見！台南車站後站的最後一天！ 興建於1977年，至今已44歲的台南車站後站將於明天開始正式停用拆除，未來後站運輸重任將由一旁的臨時後站擔綱起這項重任。 1977年，當時為了方便東區及附近學校師生，特別興建了這座規模不大的後站，然而... 由台南式發佈於 2021年4月7日 星期三

▲貼文勾起不少人回憶。（圖／翻攝自Facebook／台南式）



台南當地Facebook粉專「台南式」就發文表示，「帶著感念與不捨，讓我們向這座老車站說聲再見，感謝44年來的付出」，「不知道經歷了多少次旅客的送別，這次就讓我們好好的為你送別吧」。

貼文至今超過2900次分享，不少網友紛紛留言表示，「我的青春歲月，還有懷孕上班趕火車通車的日子，後火車站的陪伴好重要」、「台南後站，承載著異鄉人歸鄉心晟的故鄉門戶，謝謝你這四十四年來的付出」、「承載了求學、當兵、工作等等滿滿的台南回憶」、「今天特別排假回來」、「以前提著大包小包時超級賭爛那個樓梯，但現在卻開始懷念那種回家的味道了」。

▲▼網友留言道出不捨。（圖／翻攝自Facebook／台南式）

