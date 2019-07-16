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台南車站聾啞人士發傳單！他遭2嬤夾殺...神伎倆「逼掏空千鈔」　網怒：遇過+1

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▲台南車站（圖／翻攝自Google Map）

▲台南車站有詐騙阿婆出沒！（示意圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／綜合報導

大家到台南火車站注意了！有民眾指控，才走出火車站門口，就發現有阿婆發傳單，濫用愛心名義硬逼遊客捐錢，若發現捐太少，還會自己漫天要價。不少網友也被騙多次，建議下次不要跟他們對到眼，趕緊快步離開為妙。

一名網友向《ETtoday新聞雲》爆料，昨（15）日去台南遊玩度假，走出火車站時，發現有人在發傳單，他一開始先拒絕，後來轉過頭發現對方是聾啞人士，心存善念「讓他可以提早下班時」，正當準備回頭拿單子時，赫見另一名男子先拿了傳單，接著掏出錢給聾啞人士。

請繼續往下閱讀...

當下原PO秒懂了，原來聾啞人士拿著傳單，是想要路人捐錢做愛心，他當下快閃離開，好險沒受騙上當！無獨有偶，日前一名苦主在PTT分享類似經歷，他一樣從台南火車站走出來，遇到一位聾啞人士的阿婆遞紙條，上面寫著「感謝您的捐款贊助」，接著出示聾啞證件，暗示網友給善款做愛心。

當下網友掏了30元，怎料阿婆又拿出一張紙，「上面寫五十元，叫我補足的意思」，好巧不巧網友只剩下零錢40元，皮夾也只剩一張大鈔，阿婆眼明手快，下秒變出900元鈔票「意思可找零」，同時間又有另一位阿婆走來湊熱鬧，拿了一張紅單「意思我乾脆捐一百（元）。」

眼見兩位阿婆夾殺坑錢，原PO只好哀怨給100元想要閃人，怎料，原本的阿婆不肯還900元，反而誣陷網友皮包還有500元，兩人當街上演槍前大戰，引起路人異樣眼光看待，「我想外人看這場面，怎麼看都像我在欺負阿婆，當下真的很無助！」

正當鈔票快要撕破時，好險一名大叔挺身相救，向阿婆大聲喝止「不要這個樣子！人家已經給你了，就不要再這樣了！」最後老人家才鬆手，而網友嚇得逃離現場，至今心有餘悸表示「真的覺得太可怕了，大家千萬要小心啊！」

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▲▼台南車站聾啞人士發傳單！他剩大鈔…2嬤包夾「逼捐100元」　網怒：遇過+1（圖／翻攝PTT）

▲不少網友也遇過！（圖／翻攝自PTT）

不少網友也碰到相同狀況，紛紛直呼「我也有遇過...給不到他要的金額，會生氣」、「駐守康X美附近好久了」、「絕對不要拿他們的單子，會被抓住不放！看都不看的走了就好」、「就是有這種人，社會才越來越冷漠！」、「10年前也是想說好心幫忙拿傳單，結果跟我討錢，後來經過都無視她了，不知道是不是還是同一位」、「這時候是喊搶劫可以嗎」、「我幾乎每個禮拜回台南 早上都會遇到他，他特愛找1.女生2.情侶3.觀光客（尤其大陸客），還有一個賣海報之類的阿伯…但他就沒這麼誇張」。

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關鍵字：台南車站,阿婆,捐錢,聾啞人士,詐騙

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