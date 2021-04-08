違反防疫規定「偷出門買水」！他被罰300下深蹲　結局竟猝死

▲28歲男違反宵禁，被處罰深蹲300下，返家後猝死。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名28歲菲律賓男子達倫（Darren Manaog Penaredondo）1日違反防疫規定，在夜間宵禁期間偷跑出門買水，結果遭員警攔下處以300次深蹲懲罰，他做完後痛苦到完全無法走路，在防疫人員扶持下才艱難地回到家，不久後就昏迷猝死，讓他的親友完全無法接受。

綜合外媒報導，達倫居住在菲律賓甲米地省（Cavite），為了防堵新冠肺炎疫情擴散，當地政府規定晚間6時候禁止出門，但他1日晚間卻違反規定偷跑出門買水，結果被巡邏員警逮捕，被帶到市政廳前面的廣場，與其他違反防疫規定的人一起接受懲罰，深蹲100次。

由於處罰是以小組為單位，只要有人沒有跟上動作，導致隊伍動作不整齊，就會被監督的員警要求重來。達倫最後與其他人做了300下深蹲才被釋放，導致他體力不堪負荷完全無法行走，最後還是在防疫人員的幫忙下，隔天上午8時許才艱難地回到家。

達倫的親友表示，達倫回家後，光走路就非常痛苦，幾乎只能用爬的才能移動，讓他們看了相當擔心，後來達倫請他們協助上廁所，不料過程中就突然開始抽搐、臉色發紫，接著倒地昏迷，嚇得他們馬上打電話求救，救難人員趕到時，達倫已經沒有了呼吸心跳，送醫後仍不治。

達倫的親友質疑，警方過當的懲罰，是達倫猝死的主要原因，希望政府能給還給他們一個公道。當地市長奧尼（Ony Ferrer）5日表示，政府絕對不會因為人民違反防疫規定，就對違反者進行折磨或身體傷害，針對達倫的猝死事件，他已經下令警察局長進行徹查。