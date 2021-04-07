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他倆啃老打怪同遭逐出家門！軟飯男變麻吉　一起做這壞事網咖落網

▲簡姓男子（左）進入彩券行假裝選購彩券。（圖／民眾提供）

▲簡姓男子（左）進入彩券行假裝選購彩券。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

楊姓和簡姓兩名無業男子疑因沉迷網咖、染毒而缺錢花用，日前聯袂前往草屯鎮彩券行，假裝要購買彩券，卻動手搶走價值1萬多元的數十張彩券後逃跑，還中獎9千多元；警方火速成立專案小組，在8小時內就鎖定嫌犯身分，將2男逮捕移送法辦。

警方調查，2名男子都設籍彰化，年約26歲，4月1日當天上午11時左右，相約騎車前往草屯鎮虎山路上一家彩券行，見沒甚麼顧客上門，因此由楊男在店外等待接應，還預先叫來計程車，簡男獨自進入店內。

該彩券行監視器顯示，簡男在櫃台假意挑選購買面額200元的刮刮樂彩券，卻趁店員不注意時，將檯面上71張彩券一把捧起，隨即快步逃離現場，與楊男搭上計程車後逃回彰化。

▲簡姓男子（左）搶走彩券後奪門而出。（圖／民眾提供）

▲簡姓男子（左）搶走彩券後奪門而出。（圖／民眾提供）

2人得手後立刻將彩券全數刮開對獎，兌中9千多元獎金，除了將贓款拿來購物，2人又購賣大量遊戲點數，回到網咖繼續開戰；南投警方獲報後由縣警局刑大，以及草屯和南投分局等單位合組專案小組，並報請檢察官指揮，當天晚間7時許就在彰化的網咖中逮到2人，起獲花剩的1千多元贓款和少量安非他命。

2男向警方供稱，因終日泡網咖打線上遊戲、無正當職業又啃老，被雙方父母轟出家門後，決定行搶取得生活費和網咖費用；警方訊後依刑法搶奪罪嫌，將2男移送南投地檢署偵辦。
 

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